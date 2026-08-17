El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que Carlos Neuhaus será el encargado de liderar el comando privado a fin de combatir el fenómeno El Niño.

Señaló que el sector privado está muy dispuesto a colaborar, por lo cual se están unificando como en tiempos de covid-19.

“El Comando de El Niño Privado va a estar a cargo de Carlos Neuhaus, y con todo el apoyo de los principales gremios de todo el Perú”, indicó en Radio Exitosa.

El anuncio lo hizo horas después de su comentario minimizando los estragos de las lluvias en el sur de Lima —que le valieron un llamado de atención de la presidenta Keiko Fujimori—. Al respecto Cuba dijo a RPP que se trató de un “comentario poco feliz y coloquial”.

El ministro ahondó sobre la importancia de articular las labores entre el sector público y privado para afrontar el FEN.

Cobra precisó que la coordinación público-privada busca establecer un comando único para evitar duplicidad de intervenciones y aprovechar maquinaria y presupuesto. Foto: Andina

“Sería un comando único para que no haya cruces entre públicos y privados. Vamos a identificar dónde vamos a intervenir, con qué tipo de presupuesto y maquinarias. Allá donde no podamos intervenir, que ellos nos ayuden con sus equipos, presupuesto y su organización para ampliar el espectro de ayuda”, mencionó.

Cuba adelantó que este martes entablará una reunión con Carlos Neuhaus para afinar los detalles del plan de acción de la empresa privada ante El Niño.