Carlos Neuhaus comandará el grupo de empresarios que apoyarán al Estado en la lucha para mitigar estragos de El Niño. Foto: Joel Alonzo/GEC
Carlos Neuhaus comandará el grupo de empresarios que apoyarán al Estado en la lucha para mitigar estragos de El Niño. Foto: Joel Alonzo/GEC
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Redacción Gestión
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que Carlos Neuhaus será el encargado de liderar

Señaló que , por lo cual se están unificando como en tiempos de covid-19.

“El Comando de El Niño Privado va a estar a cargo de Carlos Neuhaus, y con todo el apoyo de los principales gremios de todo el Perú”, indicó en Radio Exitosa.

El anuncio lo hizo horas después de su comentario minimizando los estragos de las lluvias en el sur de Lima

El ministro ahondó sobre la importancia de articular las labores entre el sector público y privado para afrontar el FEN.

Cobra precisó que la coordinación público-privada busca establecer un comando único para evitar duplicidad de intervenciones y aprovechar maquinaria y presupuesto. Foto: Andina
Cobra precisó que la coordinación público-privada busca establecer un comando único para evitar duplicidad de intervenciones y aprovechar maquinaria y presupuesto. Foto: Andina

“Sería un comando único para que no haya cruces entre públicos y privados. Vamos a identificar dónde vamos a intervenir, con qué tipo de presupuesto y maquinarias. Allá donde no podamos intervenir, que ellos nos ayuden con sus equipos, presupuesto y su organización para ampliar el espectro de ayuda”, mencionó.

Cuba adelantó que este martes entablará una reunión con Carlos Neuhaus para afinar los detalles del plan de acción de la empresa privada ante El Niño.

“No debería haber fallecidos por El Niño, ese es el principal objetivo”, concluyó.

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