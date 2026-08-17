La presidenta Keiko Fujimori cuestionó las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien minimizó la magnitud de las inundaciones registradas en Villa El Salvador y otros distritos de Lima Sur a causa de las intensas precipitaciones.

Durante un recorrido por las zonas afectadas de Villa El Salvador, la mandataria sostuvo que el titular del MEF no estaría tomando en cuenta la dimensión de los daños ocasionados por las lluvias, así como las pérdidas y el impacto en las familias damnificadas.

“Creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque han perdido, en muchos casos, todo”, señaló Fujimori.

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La presidenta expresó su solidaridad con las familias afectadas y remarcó que, además de atender la emergencia, se deben corregir problemas estructurales que habrían contribuido a agravar la situación.

“Lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales. Lo que además me señalan los vecinos es que aquí hay que corregir la matriz, porque hay una falla y además ha habido colapso de los desagües”, agregó.

La presidenta Keiko Fujimori recorrió las zonas afectadas por las inundaciones en Villa El Salvador y cuestionó las declaraciones del ministro Elmer Cuba. Foto: Presidencia.

Las declaraciones de Elmer Cuba

Las declaraciones de Fujimori se producen luego de que el ministro de Economía, Elmer Cuba, restara gravedad a las inundaciones en Lima Sur, donde viviendas quedaron anegadas y numerosas familias resultaron afectadas.

En una entrevista con Exitosa, el titular del MEF pidió mantener la calma y comparó la situación con inundaciones registradas en otras ciudades del mundo.

“No nos desesperemos, en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvia, se inunda” , afirmó.

Cuba sostuvo que la prioridad debía ser evitar pérdidas humanas y atender a las familias afectadas.

“Lo importante es salvar las vidas, la gente no puede morir por un Fenómeno El Niño, no puede perder sus casas. Las obras públicas se arreglan”, manifestó.

Sin embargo, posteriormente añadió: “Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa”.

Cuba ofrece disculpas y aclara sus declaraciones

Tras las críticas generadas por sus declaraciones, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofreció disculpas y aseguró que de ninguna manera buscó minimizar la situación que afecta a las familias de la costa peruana.

“De ninguna manera me he referido así a lo que está pasando desde anoche con lo que afecta a la costa peruana. De ninguna manera afecta mis sentimientos hacia mis compatriotas”, señaló en entrevista con RPP.

Cuba sostuvo que sus declaraciones fueron una “expresión coloquial” y reconoció que, tras observar con mayor atención lo ocurrido en Lima, comprende la preocupación expresada por la presidenta Keiko Fujimori.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, ofreció disculpas por sus declaraciones sobre las inundaciones en Lima y señaló que se trató de una “expresión coloquial”. Foto: MEF.

“Totalmente de acuerdo con lo que dijo la presidenta, es verdad, fue una expresión coloquial, pero viendo ya con más calma lo que está sucediendo expresa otra preocupación efectivamente”, afirmó.

El ministro también explicó que su referencia a las lluvias buscaba señalar que el país registra precipitaciones de distinta intensidad, aunque reconoció que la situación de Lima es particular debido a que la ciudad no está acostumbrada a este tipo de fenómenos.

“En el caso particular de Lima es distinto, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de precipitaciones. Y una lluvia menor en Lima podría ser catastrófica”, sostuvo.

Asimismo, Cuba precisó que el fenómeno que afecta actualmente a la costa peruana corresponde a una DANA y señaló que el Gobierno debe prepararse para un eventual Fenómeno El Niño hacia fin de año. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo viene trabajando con presupuesto, equipos y coordinación con el sector privado.