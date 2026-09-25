El sector restaurantes registra un avance acumulado (enero-julio) de más de 5% en total. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La simplificación administrativa o la reducción del exceso de burocracia pública se ha convertido en uno de los grandes pedidos en el país, tanto a nivel de la ciudadanía como de negocios de diferentes tamaños. Durante años, han sido diversos los anuncios de avances relevantes, pero poco lo concretado.

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