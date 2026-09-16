La informalidad laboral se ha estacando en un 70%. | Foto: Jorge Cerdán.
La informalidad laboral se ha estacando en un 70%. | Foto: Jorge Cerdán.
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Redacción Gestión
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó en Palacio de Gobierno, este jueves 17 de setiembre, a los Comisionados de Alto Nivel para las reformas estructurales y el aumento de la productividad en el Perú.

Precisamente en materia económica, el bajo nivel de productividad ha sido foco de observación en estas primeras semanas de Gobierno. De hecho, Fujimori junto a sus diferentes ministros han remarcado, en reiteradas ocasiones, que será un eje del quinquenio impulsarlo.

Para esto, anunciaron la ejecución de varias reformas estructurales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso la lupa en cuatro áreas claves que, justamente, tendrán una comisión que las analizará: informalidad laboral, inclusión financiera , inversión y evasión tributaria.

Este jueves desde Palacio, se anunció la conformación de la Comisión de Alto Nivel para abordar la informalidad laboral.

Su tarea será reducir una informalidad que alcanza a 7 de cada 10 trabajadores en el Perú y cuyo nivel no se ha movido hace años.

“Abordarán la generación del empleo formal, reducir las barreras y costos de formalización, facilitar el acceso a la protección social y mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas (mypes)”, se indicó.

Ellos serán los expertos ante la informalidad:

Gustavo Yamada, economista de la Universidad del Pacífico.

Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade.

Nota en desarrollo...

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