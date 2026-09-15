ARMAP pide establecer reglas claras y uniformes para las micro y pequeñas empresas gastronómicas a nivel nacional. Foto: Andina.
ARMAP pide establecer reglas claras y uniformes para las micro y pequeñas empresas gastronómicas a nivel nacional. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la y el Congreso instalar de manera inmediata una Mesa de Trabajo Nacional para abordar la situación de las micro y pequeñas empresas del sector gastronómico.

La asociación considera que contar con reglas claras y criterios uniformes resulta necesario para que los , preservar puestos de trabajo y continuar con sus inversiones.

ARMAP también resaltó el impacto de la actividad gastronómica sobre otras cadenas productivas, debido a su demanda de productos y servicios vinculados con sectores como agricultura, pesca, comercio y servicios.

ARMAP defiende la Ley Nano Guerra

En ese contexto, la asociación destacó el papel de la Ley N.° 31556, conocida como Ley Nano Guerra, como una de las medidas orientadas a impulsar la .

La asociación destaca que la actividad gastronómica también genera demanda para sectores como agricultura, pesca, comercio y servicios. Foto: ARMAP/referencial.
La asociación destaca que la actividad gastronómica también genera demanda para sectores como agricultura, pesca, comercio y servicios. Foto: ARMAP/referencial.

“Desde ARMAP Defendemos la Ley Nano Guerra porque protege la sobrevivencia de las MYPEs gastronómicas y hoteleras que apostaron por la formalidad. Hoy Exigimos reglas tributarias predictibles y justas para seguir invirtiendo y generando empleo sin temor a ser asfixiados”, señaló Javier Vargas, presidente de ARMAP.

Las propuestas del sector

Como parte de su pedido a las autoridades, ARMAP planteó tres medidas para continuar con la recuperación del sector gastronómico:

  • Reglas claras y uniformes para los restaurantes MYPE a nivel nacional.
  • Mecanismos de diálogo que permitan revisar los casos antes de que se afecte la continuidad de los negocios y los puestos de trabajo.
  • Seguridad jurídica para las empresas que operan de buena fe, generan empleo y mantienen su apuesta por el país.

“El reto es que cada vez más empresas ingresen y se mantengan en la formalidad. Queremos trabajar junto a las autoridades para que las MYPE gastronómicas sigan creciendo y generando oportunidades para miles de familias peruanas”, afirmó Vargas.

¿Qué establece la Ley Nano Guerra?

La Ley N.° 31556 fue publicada en agosto de 2022 con el objetivo de promover la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, afectados por la pandemia. La norma estableció una tasa especial de 8% del IGV para las empresas comprendidas en su ámbito, como una medida temporal para apoyar su recuperación y evitar el cierre de negocios.

Inicialmente, el beneficio estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, posteriormente el Congreso aprobó la Ley N.° 32219, que modificó la Ley 31556 y extendió el beneficio tributario. Así, la tasa de 8% de IGV se mantiene durante 2025 y 2026, mientras que para 2027 se estableció una tasa de 12%, con vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre de ese año.

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