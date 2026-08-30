Mypes acceden a nuevos mercados y aumentan sus ventas de la mano con el retail. Foto: Composición Gestión/ IA.
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Daniel Seclen Parraguez
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Las mypes en Perú, además de diversificarse, están entrando a nuevos canales de venta por las alianzas con el retail, que les permite llegar a más consumidores y mejorar su visibilidad de marca. Además, la exposición en cadenas reconocidas les aporta confianza frente a consumidores que antes no las conocían y viceversa.

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