El tiempo de bloqueo de una cuenta bancaria, en promedio, es de 3.5 minutos, según Asbanc.
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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El crimen sigue expandiéndose en el país, sin una solución clara en el horizonte por parte de las autoridades. Ello pone en riesgo la vida de las personas, pero también las finanzas de las víctimas y, por ende, su estabilidad emocional, ¿qué tan grave es la problemática?

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