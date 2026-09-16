Podemos revisar las cifras de denuncias atendidas por la línea de emergencia de la Defensoría del Cliente Financiero de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

Entre julio del 2024 (desde que está funcionando la línea) y el mismo mes del 2025, Asbanc estima que se han evitado pérdidas por S/ 96 millones, que corresponden al bloqueo de cuentas de clientes que denunciaron ser víctimas de algún ataque, principalmente, por el robo del celular.

El gremio bancario proyecta además evitar, con los bloqueos, más de S/ 353 millones en pérdidas por fraude hasta diciembre del 2026.

Es decir, solo en un año y medio, entre julio del 2025 y diciembre de este año, las amenazas de fraude serían equivalentes a S/ 257 millones aproximadamente.

El robo de celulares puede ser el primer eslabón de una cadena que incluye la comercialización ilegal de equipos y su utilización para otros delitos. Foto: Composición Gestión- Gemini.

Nancy Figueroa, defensora del Cliente Financiero de Asbanc, enfatizó que por el robo del celular las personas no solo sufren la pérdida de su equipo, sino que también caen en riesgo de exponer sus datos personales, y el acceso a sus billeteras electrónicas y aplicaciones móviles.

“La mayoría (de personas que llaman a la línea de emergencia 1820 de Asbanc) es porque les han robado el celular, la cartera o la mochila con toda su información, son amenazas reales”, incidió.

Desde julio del 2024, el gremio bancario ha realizado más de 230,000 bloqueos. Las operaciones no reconocidas constituyen el principal motivo de reclamo. El 40 % de esos casos se origina tras el robo o la pérdida del celular o de las tarjetas.

Figueroa hizo hincapié en que las personas que han sido víctimas de un robo deben denunciar el hecho lo más rápido posible, llamar al 1820 (de la que forman parte todos los bancos del sistema, además de Caja Ica y el Banco de la Nación).

El tiempo de bloqueo de una cuenta bancaria, en promedio, es de 3.5 minutos, aunque algunas empresas pueden hacerlo en 2 minutos, refirió la especialista, quien remarcó que Osiptel ha reportado que durante el mes pasado se registró el robo de 3,700 celulares diarios.

Producto

En otro momento, Figueroa explicó que los reclamos de usuarios bancarios antes estaban sobre todo asociados a las tarjetas de crédito. Sin embargo, eso ha cambiado con la digitalización y ahora las cuentas de ahorro son las más amenazadas porque es el producto al que se vinculan usualmente las billeteras digitales.

“Muchas más personas están utilizando las billeteras digitales. Entonces, en esa proporción ha aumentado (la amenaza) a las cuentas de ahorro. Ya en tarjetas de crédito ha bajado bastante porque existe toda una campaña de información, mayores canales, como las redes sociales, para que los usuarios entiendan cómo se maneja y los cuidados que se deben tener”, sostuvo.

Reclamos

La experta precisó que el principal motivo de reclamo por parte de los usuarios son las operaciones no reconocidas. A ello le siguen los cobros indebidos y las transacciones mal procesadas.

“Por ejemplo, puede ser que el banco haya cobrado una comisión que no corresponda o que la persona haya hecho una transacción y se haya duplicado. Es decir, el segundo y tercer motivo (de reclamo) no tiene nada que ver con fraude, sino con la operativa diaria de las entidades y los usuarios”, explicó.

Recursos

Asbanc advierte que los tres recursos que los delincuentes usan principalmente para cometer fraude digital son: generar urgencia con mensajes como “tu cuenta será bloqueada”, se hacen pasar por entidades conocidas, y ofrecen promociones o premios falsos para inducir al usuario a actuar sin verificar y, por ejemplo, termine ingresando a un enlace fraudulento.

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Las cuentas de ahorro son el producto más amenazado por su vínculo con las billeteras digitales. (Autor:Suwaree Tangbovornpichet/ Fuente:Getty Images/iStockphoto )

Medidas de prevención

Asbanc destaca cuatro hábitos que reducen la exposición al fraude. Primero, usar claves diferentes, es decir, no emplear la misma contraseña para la aplicación bancaria, el correo y otras apps.

Otra sugerencia es activar las alertas y notificaciones en las aplicaciones bancarias, de manera que se puedan identificar rápidamente las operaciones no reconocidas. De igual modo, se recomienda ingresar siempre por los canales oficiales de las entidades financieras. “Las entidades financieras nunca te van a llamar para pedirte tus datos confidenciales, tus claves ni tus cuentas”, enfatizó Nancy Figueroa, de Asbanc.

Finalmente, otro hábito aconsejado es activar todos los factores de autenticación posibles, como la biometría fácil, el token y otros, lo que permite brindar mayor seguridad.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.