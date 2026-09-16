Fronterra, empresa franco-peruana especializada en proyectos de créditos de carbono forestal y conservación de la biodiversidad, obtuvo un paquete de financiación combinado de US$ 1.1 millones para impulsar cuatro proyectos de restauración y conservación de la naturaleza en Perú, con el objetivo de llevar iniciativas que se encontraban en fase piloto hacia una implementación de mayor escala. ¿De qué proyectos se tratan?

El financiamiento está compuesto por una ronda de capital semilla cerrada a través de la plataforma francesa de inversión de impacto Lita, que tuvo como inversor ancla a Christian del Valle, y una línea de financiación para el desarrollo de proyectos, bajo la modalidad de cupón cero, otorgada por el Restoration Seed Capital Facility.

Los recursos permitirán financiar el desarrollo de dos de sus principales proyectos, Sumaq Allpa ARR y Sierra del Divisor REDD+, que avanzarán hacia su decisión final de inversión. En paralelo, la compañía preparará otros dos proyectos para ingresar a sus respectivas fases piloto, según el portal especializado Carbon Herald.

La ronda de capital contó con la participación de más de 200 inversores, principalmente de Francia, aunque también participaron inversionistas de Singapur, Reino Unido y Perú . Del Valle, exdirectivo de BNP Paribas y cofundador de Althelia Ecosphere, se incorporará además a Fronterra como asesor sénior para apoyar la captación de financiamiento corporativo y para proyectos.

Sumaq Allpa ARR es uno de los proyectos que recibirá recursos para avanzar hacia su decisión final de inversión. Foto: Fronterra.

¿Para qué se usarán los recursos?

Fronterra desarrolla actualmente cuatro proyectos de base comunitaria vinculados con reforestación, agroforestería, conservación forestal y biodiversidad en los Andes y la Amazonía peruana.

El nuevo financiamiento, añadió el reporte especializado, le permitirá continuar con el desarrollo y validación de estos proyectos, mientras prepara su cartera para acceder a inversiones de mayor escala y establecer asociaciones de largo plazo vinculadas con créditos de carbono y de naturaleza.

“Esta financiación nos proporciona los medios para transformar años de desarrollo de proyectos, participación comunitaria y ejecución en terreno en proyectos listos para recibir inversión”, afirmó Juan Carlos González Aybar, fundador y director ejecutivo de Fronterra.

La empresa también viene reforzando su estructura directiva. Erick Decker, exdirector de inversiones del grupo AXA, se incorporó al consejo de administración como miembro independiente; mientras que Antoine de Vaubernier, exdirectivo de Danone y Livelihoods Funds, asumió como director de operaciones (COO).

Fronterra prepara una ronda Serie A para 2027 y proyecta iniciar su expansión internacional en 2028, con Brasil y Centroamérica como primeros mercados. Foto: Fronterra.

¿Qué viene para el 2027 con Fronterra?

Como parte de su siguiente etapa de crecimiento, Fronterra prepara una ronda de financiación Serie A para 2027. La compañía también proyecta iniciar su expansión internacional a partir de 2028, con Brasil y Centroamérica como sus primeros mercados fuera del Perú .

A largo plazo, la empresa apunta a contar con 14 proyectos en fase de desarrollo u operación para 2033, con un potencial anual estimado de eliminación y evitación de entre 3 millones y 4 millones de toneladas de CO2 equivalente (CO2e).