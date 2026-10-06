Protecta Security sostiene que la estrategia inmobiliaria de la compañía está especialmente orientada a locales comerciales “puerta a calle”.
Protecta Security sostiene que la estrategia inmobiliaria de la compañía está especialmente orientada a locales comerciales “puerta a calle”.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las aseguradoras vienen reforzando su presencia en el mercado inmobiliario como parte de la estrategia para respaldar obligaciones de largo plazo, especialmente aquellas vinculadas a productos de vida y rentas.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.