A cambio del pago de una prima, el asegurado obtiene el respaldo de una compañía para afrontar, bajo las condiciones establecidas en la póliza, los costos derivados de un evento cubierto.

Sin embargo, no todas las coberturas funcionan de la misma manera ni requieren el mismo proceso para activar un pago.

Por ejemplo, un seguro paramétrico puede activar el pago de una indemnización aunque el inmueble asegurado no haya sufrido daños físicos.

La diferencia frente a un seguro tradicional es que la cobertura no depende de que un perito visite la propiedad y determine cuánto se perdió, sino de que un fenómeno natural alcance un parámetro previamente establecido en la póliza.

La nueva regulación aprobada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establece que estos seguros pueden cubrir eventos como terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos naturales.

Así, la póliza debe definir con anticipación el evento, la zona geográfica, el parámetro, el umbral que debe alcanzarse y la metodología para calcular el pago.

“En el caso de un terremoto, podría establecerse una magnitud determinada como umbral. Si el sismo alcanza o supera ese nivel, se activa la cobertura. Lo que gatilla el pago es el parámetro, no la verificación del daño”, explicó Carlos Izaguirre, Superintendente Adjunto de Seguros de la SBS.

La información utilizada para determinar el parámetro debe provenir de fuentes confiables e independientes y estar vinculada con el riesgo que se busca cubrir, indicó.

De acuerdo con ello, en un seguro frente a terremotos, la magnitud o intensidad del sismo será el indicador que determine si corresponde activar la cobertura, anotó. La principal ventaja para el asegurado está en la rapidez, comentó durante su participación en el webinar de Equilibrium Financiero.

Plazo

Una vez que se determina que el parámetro alcanzó el umbral previsto, el pago puede realizarse en un plazo máximo de 10 días, precisó el superintendente adjunto.

Al no requerir una inspección y valorización de los daños, este mecanismo busca entregar liquidez rápidamente después de un desastre, cuando las familias o empresas pueden necesitar recursos para atender gastos inmediatos, dijo.

Esto cobra especial importancia en un país expuesto a terremotos, lluvias intensas, inundaciones, huaicos y otros eventos naturales.

“Los seguros paramétricos pueden funcionar como complemento de las coberturas tradicionales, mientras estas últimas buscan indemnizar el daño efectivamente sufrido, la modalidad paramétrica busca entregar recursos rápidos cuando se cumple el indicador acordado”, destacó.

No obstante, si bien podría recibir el pago aunque su inmueble no haya sufrido daños, también podría sufrir pérdidas y no recibirlo si el evento no alcanza el umbral fijado en la póliza, advierte. Este descalce, conocido como riesgo base, es uno de los principales aspectos que deben considerarse al contratar la cobertura, agregó.