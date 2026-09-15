La compañía tiene más de 68 años en el mercado mundial y opera en América Latina desde hace 20 años. En Perú llegó en 2010 a través de distribuidores y abrió subsidiaria propia este año. (Foto: Difusión)
La compañía tiene más de 68 años en el mercado mundial y opera en América Latina desde hace 20 años. En Perú llegó en 2010 a través de distribuidores y abrió subsidiaria propia este año. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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LiuGong, fabricante chino de maquinaria pesada con más de 68 años en el mercado mundial y presencia en el Perú desde hace más de 15 años a través de su distribuidor Fullen, dio el paso a una operación directa: este año abrió su subsidiaria local. La decisión responde a dos frentes que la compañía identificó como prioritarios —el cliente minero y la maquinaria 100% eléctrica— y viene acompañada de un plan de expansión por etapas que contempla nuevos almacenes, centros de entrenamiento y el objetivo de convertir al país en su hub para Hispanoamérica.

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