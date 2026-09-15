Carlos Símbala, gerente comercial y de operaciones de LiuGong Perú, explicó que la apertura de la filial —en mayo de este año— responde al perfil del comprador al que quieren llegar. “Nosotros como subsidiaria vemos al Perú como un gran mercado, un país muy minero, que nos da la oportunidad de ofrecer nuestras soluciones en catálogo minero”, señaló a Gestión durante el Expomina 2026.

El ejecutivo añadió que el trato directo con fábrica es un requisito del segmento. “Los clientes mineros o los clientes clave buscan conversar directamente con fábrica; es por eso que decidimos estar más cerca, para darles la seguridad de que la marca puede brindarles el soporte que buscan”, indicó.

La compañía, que se ubica como la cuarta más grande en el segmento de construcción en Asia y dentro del top 17 del ranking Yellow Table, llegó al mercado peruano en 2010 de la mano de su distribuidor Fullen, con el que acumula más de 1,500 equipos colocados en la última década. Solo en maquinaria pesada, este año bordea las 150 unidades.

LuiGong llegó al mercado peruano en 2010 de la mano de su distribuidor, con el que acumula más de 1,500 equipos colocados en la última década.

LiuGong proyecta 200 equipos este año y busca entrar a minería con flota eléctrica

La meta de cierre de 2026 es de 200 equipos, entre maquinaria de construcción y equipos industriales. “A mitad de este año ya alcanzamos el objetivo que obtuvimos el año pasado; estimamos poder cerrar con el doble de crecimiento”, detalló Símbala.

El market share de la marca en maquinaria pesada aún es reducido, según reconoció el ejecutivo, por la ausencia previa de un enfoque en minería, el segmento de mayor demanda. En otros mercados de la región la posición es distinta: es la segunda marca en Paraguay, la cuarta en Argentina con unos 1,500 equipos vendidos al año, y en Brasil coloca entre 2,500 y 4,000 unidades anuales.

La apuesta para revertir esa brecha pasa por la línea eléctrica. La firma inició investigaciones en fabricación de maquinaria 100% eléctrica en 2014 y hoy reporta más de 65,000 equipos vendidos a nivel global, de los cuales 25,000 corresponden a esa tecnología. Su producto de mayor rotación son los cargadores frontales eléctricos. “Ya existen máquinas con más de 24,000 horas de operación, que brindan una reducción de casi 70% en costos de operación”, afirmó.

Por su parte, Leopold Wang, gerente general de LiuGong Perú, sostuvo que el argumento comercial se apoya en el costo del combustible. “Ahora el precio del diésel es muy alto a nivel global y genera mucha polución”, dijo. El portafolio eléctrico incluye camiones de gran dimensión, excavadoras, cargadores frontales, bulldozers y motoniveladoras.

“En el corto plazo tenemos que lograr la entrada al mercado minero con nuestro equipo verde, nuestras excavadoras y nuestros bulldozers de gran magnitud”, apuntó Wang.

En el largo plazo, agregó, el objetivo es convertirse en el principal socio clave de los clientes que necesiten sus equipos, sobre la base de tecnología eléctrica, inteligente y autónoma, y de un servicio postventa atendido directamente por la marca.

Leopold Wang, gerente general de LiuGong Perú

LiuGong alista tres centros de entrenamiento y un plan de almacenes en el norte y sur

La operación local se apoya hoy en un almacén de tránsito de 3,000 m2 en el Callao, con capacidad para 50 equipos, y 1,500 m2 destinados a repuestos. “El plan es poder duplicar o triplicar la capacidad de abastecimiento de equipos”, precisó Símbala.

El plan de expansión contempla además centros de distribución en el centro, norte y sur del país, y tres centros de entrenamiento técnico en Lima, Arequipa y Trujillo. A ello se suma un convenio educativo con Senati para desarrollar un diplomado y una carrera profesional de mantenimiento de maquinaria eléctrica. “Una máquina bien configurada y personal técnico bien entrenado le da al cliente tranquilidad y operatividad”, sostuvo.

Sobre la inversión asociada, el ejecutivo no precisó montos ni plazos. “Hay un plan de inversión bastante alto, no te puedo dar la cifra exacta en este momento, pero el plan es que el hub de Hispanoamérica sea el Perú”, comentó. Después de la operación peruana, la compañía prevé aperturas en Chile y Colombia.

Un factor adicional en el horizonte es el Fenómeno de El Niño (FEN), que la empresa anticipa como un impulsor de la demanda de equipos de movimiento de tierras. “Va a potenciar el mercado; no es la mejor manera, pero queremos estar listos”, dijo Símbala, quien adelantó que evalúan donar equipos para tareas de emergencia y recuperación. “El Niño se viene muy fuerte; lamentablemente lo que tenemos que hacer ahora es actuar después de que el desastre ocurra, no antes”, agregó.

Más sobre LiuGong

Trayectoria. La compañía tiene más de 68 años en el mercado mundial y opera en América Latina desde hace 20 años. En Perú llegó en 2010 a través de distribuidores y abrió subsidiaria propia este año.

La compañía tiene más de 68 años en el mercado mundial y opera en América Latina desde hace 20 años. En Perú llegó en 2010 a través de distribuidores y abrió subsidiaria propia este año. Cargadores frontales. Registra más de 600,000 unidades vendidas de esta línea a nivel global y se ubica como la primera marca en ventas acumuladas del segmento.

Registra más de 600,000 unidades vendidas de esta línea a nivel global y se ubica como la primera marca en ventas acumuladas del segmento. Líneas de negocio. Mantiene 17 líneas en diésel y atiende los sectores de construcción, minería, canteras, puertos, industria y agricultura. La línea agrícola se lanzará en el Perú el próximo año.

Mantiene 17 líneas en diésel y atiende los sectores de construcción, minería, canteras, puertos, industria y agricultura. La línea agrícola se lanzará en el Perú el próximo año. Región. Su fábrica de ensamblaje en Brasil opera desde 2008 sobre más de 15,000 m2, con centro de distribución de partes, centro de entrenamiento y almacenes. Tiene además oficinas administrativas en Campinas (São Paulo), Belo Horizonte y Argentina.