Expomina Perú 2026 será escenario de un nuevo espacio de diálogo internacional organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), que desarrollará por primera vez fuera de Chile, en Sudamérica, uno de los encuentros que impulsa desde hace aproximadamente tres décadas.

Así lo señaló Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco, quien explicó que la iniciativa se realizará en el marco de Expomina Perú 2026 mediante un acuerdo con Grupo Digamma.

El encuentro convocará principalmente a representantes de la minería peruana, además de actores de la industria latinoamericana y representantes de organismos multilaterales regionales y globales. “El objetivo será generar un espacio técnico e independiente de conversación sobre los desafíos y oportunidades del sector”, refiere, en comunicado, Expomina.

Cesco elige Perú para su primer encuentro fuera de Chile | Foto: Referencial

El foco sobre Expomina Perú 2026

Cantallopts explicó que Cesco cuenta con 42 años de trayectoria y tiene como propósito promover “más y mejor minería”, objetivo que la organización busca ampliar hacia otros países de América Latina.

En ese contexto, Expomina Perú 2026 permitirá a la institución profundizar su presencia regional y generar nuevas instancias de cooperación entre empresas, ejecutivos, especialistas y organismos vinculados con la minería.

“Creemos que podemos contribuir a generar espacios de diálogo independientes y técnicos”, sostuvo el director ejecutivo de Cesco.

La agenda estará orientada a discutir cómo fortalecer la colaboración, cooperación y creación de valor en la minería, incorporando tanto la experiencia peruana como las perspectivas de otros países y organizaciones internacionales.

Lima fue elegida por el potencial minero del Perú

La elección de Lima como sede responde directamente al potencial que presenta Perú para el desarrollo de la minería y a la ubicación geográfica estratégica de la capital, según explicó Cantallopts.

De acuerdo con el ejecutivo, estas condiciones permiten proyectar a Lima como un potencial hub para el desarrollo de la industria minera, facilitando la conexión entre actores de diferentes mercados de Sudamérica y otras regiones.

La realización del encuentro dentro de Expomina Perú 2026 representará, además, la primera experiencia de este tipo que Cesco organiza en Sudamérica fuera de Chile.

Cantallopts destacó también la respuesta obtenida por la convocatoria. De los asistentes confirmados, más del 60% provendrá de Perú, mientras que el 40% restante corresponderá a representantes de Chile y otros países. Asimismo, Cantallopts adelantó la participación de altos ejecutivos de la industria minera, reforzando el carácter internacional del encuentro.

De esta manera, Expomina Perú 2026, organizada por Grupo Digamma, incorporará un nuevo espacio internacional de análisis y relacionamiento de la mano de Cesco, con Lima como punto de encuentro para fortalecer la cooperación y debatir el futuro de la minería en Perú y América Latina.