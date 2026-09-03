LiuGong inauguró oficialmente su filial propia en Perú en 2026. (Foto referencial: GEC).
LiuGong inauguró oficialmente su filial propia en Perú en 2026. (Foto referencial: GEC).
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Redacción Gestión
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LiuGong, fabricante global de maquinaria pesada, inauguró oficialmente sus oficinas en Perú. La compañía busca consolidar al país como una plataforma estratégica para sus operaciones en Sudamérica.

Zheng Jin, presidente del Consejo de Administración del Grupo Guangxi LiuGong, señaló que y las oportunidades vinculadas al desarrollo de infraestructura. El ejecutivo destacó que Perú ocupa ahora un lugar estratégico dentro del mapa global de la compañía.

La nueva operación permitirá a LiuGong pasar de un modelo centrado en la comercialización a una estructura localizada, con mayores capacidades a lo largo de la cadena de valor., sobre los cuales la empresa continuará desarrollando su presencia en el país.

LiuGong considera a Perú un mercado estratégico para su expansión en Sudamérica. (Foto referencial: difusión)
LiuGong considera a Perú un mercado estratégico para su expansión en Sudamérica. (Foto referencial: difusión)

Perú es la segunda filial en Sudamérica

Con el referido anuncio, Perú se convierte en la segunda filial de propiedad íntegra de LiuGong en América Latina, después de Brasil, donde estableció su primera subsidiaria de este tipo en 2008. La compañía considera que la operación peruana también servirá como una nueva plataforma para impulsar su expansión en Sudamérica.

La minería figura entre los principales sectores que la empresa busca atender en el mercado peruano. Su oferta comprende maquinaria minera, equipos para movimiento de tierras y soluciones para infraestructura, además de equipos destinados a construcción, procesamiento de agregados, manipulación de materiales y otras actividades industriales.

Como parte de su estrategia, LiuGong busca ampliar su capacidad de atención local mediante un equipo técnico localizado y un centro de atención, además de proyectar posteriormente un taller para reparaciones mayores. También prevé mantener inventario de repuestos en Perú y ofrecer servicios relacionados con financiamiento y capacitación.

Electrificación también es parte del portafolio de LiuGong

La electrificación también tendrá un papel relevante en la propuesta de LiuGong. Desde la presentación de sus primeros equipos eléctricos en 2019, LiuGong ha desarrollado 12 líneas de productos eléctricos orientadas a mejorar la eficiencia energética, reducir los costos totales de operación y disminuir las emisiones contaminantes.

A esas categorías, se suman desarrollos en automatización, conectividad 5G e inteligencia aplicada a maquinaria, tecnologías que la empresa busca incorporar a sus soluciones para operaciones más eficientes. La propuesta para Perú contempla así no solo el suministro de equipos, sino también soluciones tecnológicas y soporte posventa.

Actualmente, LiuGong trabaja con 21 distribuidores y más de 100 puntos de venta y servicio en América Latina. A nivel global, cuenta con más de 500 distribuidores en más de 180 países. Con su nueva filial, busca fortalecer su posición en Perú y atender desde el país la demanda de maquinaria y nuevas tecnologías para minería e infraestructura.

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