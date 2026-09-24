El papa León XIV. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El Arzobispado de Cusco informó que están preparando la posibilidad de ingreso del público a la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán a donde llegará el Papa León XIV para el “Encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular”.

“Ya hay un día confirmado, un horario confirmado por la Santa Sede, lo que toca ahora es qué se va trabajar en cada uno de estos momentos”, informó a el padre Julio Velasco Paz, coordinador de prensa y comunicaciones.

Sacsayhuamán y la Plaza Mayor de Cusco serán los dos espacios donde se presentará su santidad tras su arribo al aeropuerto y recorrido al centro histórico de la ciudad; a su paso, se espera que la feligresía y visitantes estén cómodos y cerca de León XIV “no solamente en los dos lugares donde se va reunir la gente con el Papa, sino también en los trayectos”, expresó.

Sacsayhuamán. (Foto: IStock)
Sacsayhuamán. (Foto: IStock)

Se ofrecerían pases o tickets para asistentes

No obstante, también será importante tener la cifra del aforo permitido en el espacio Inca, pues inicialmente Francisco Solís, jefe del parque arqueológico de Sacsayhuamán adelantó una capacidad para 50,000 asistentes.

“Hubo ya una reunión con el ministro de Cultura (Alberto Beingolea) con el que se están ultimando algunos detalles más, la idea es que talvez se amplíe un poco más el aforo para dar más posibilidad a mucha más gente”, aseveró.

Para las 11:45 horas se tiene previsto el “rezo del Ángelus con la comunidad católica en la Plaza Mayor frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María”, aquí no se estableció un aforo, pero personas en vulnerabilidad (ancianos, personas con enfermedad, niños) tendrían el privilegio de estar con el sumo pontífice.

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