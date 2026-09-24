El Arzobispado de Cusco informó que están preparando la posibilidad de ingreso del público a la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán a donde llegará el Papa León XIV para el “Encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular”.

La expectativa crece en la ciudad del Cusco al confirmarse el itinerario y las horas de visita del Santo Padre en la explanada a las 10:30 horas del próximo 15 de noviembre. La representación del arzobispado convocará a una reunión a las autoridades locales y de seguridad, para replantear las acciones de recepción.

“Ya hay un día confirmado, un horario confirmado por la Santa Sede, lo que toca ahora es qué se va trabajar en cada uno de estos momentos”, informó a Andina el padre Julio Velasco Paz, coordinador de prensa y comunicaciones.

Sacsayhuamán y la Plaza Mayor de Cusco serán los dos espacios donde se presentará su santidad tras su arribo al aeropuerto y recorrido al centro histórico de la ciudad; a su paso, se espera que la feligresía y visitantes estén cómodos y cerca de León XIV “no solamente en los dos lugares donde se va reunir la gente con el Papa, sino también en los trayectos”, expresó.

Sacsayhuamán. (Foto: IStock)

Se ofrecerían pases o tickets para asistentes

Para el orden y la adecuada recepción Velasco Paz adelantó que se trabaja la posibilidad de ofrecer pases o tickets a los concurrentes, los cuales se obtendrían a través de un link o códigos QR, la propuesta está en marcha y se anunciará en los siguientes días.

No obstante, también será importante tener la cifra del aforo permitido en el espacio Inca, pues inicialmente Francisco Solís, jefe del parque arqueológico de Sacsayhuamán adelantó una capacidad para 50,000 asistentes.

“Hubo ya una reunión con el ministro de Cultura (Alberto Beingolea) con el que se están ultimando algunos detalles más, la idea es que talvez se amplíe un poco más el aforo para dar más posibilidad a mucha más gente”, aseveró.

La celebración de una misa en Sacsayhuamán se descartaría por el tiempo que demanda la organización; sin embargo, persiste la posibilidad del rezo del Santo Rosario, a la que se sumaría el discurso del Papa

Para las 11:45 horas se tiene previsto el “rezo del Ángelus con la comunidad católica en la Plaza Mayor frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María”, aquí no se estableció un aforo, pero personas en vulnerabilidad (ancianos, personas con enfermedad, niños) tendrían el privilegio de estar con el sumo pontífice.