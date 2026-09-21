La visita del papa León XIV al Perú tendrá también un impacto en la actividad turística y económica. La presidenta ejecutiva de PromPerú, Teresa Mera Gómez, informó que el recorrido del pontífice por distintas regiones del país generaría un movimiento económico de al menos S/300 millones.

“Hasta el día de ayer, con la información que teníamos, habíamos estimado un movimiento económico de más o menos S/300 millones, que es importante para estos días que se va a generar alrededor de las regiones en las que él va a visitar” , señaló Mera en declaraciones a RPP.

La funcionaria precisó que esta estimación podría incrementarse luego de conocerse la agenda actualizada del papa, que contempla más destinos durante su permanencia en el país.

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En cuanto al flujo de visitantes, PromPerú proyecta que alrededor de 800 mil personas se movilizarán durante los días de la visita. De este total, aproximadamente 50 mil serían turistas extranjeros, mientras que el resto correspondería a desplazamientos internos entre las regiones incluidas en el recorrido.

PromPerú estima que la visita del pontífice generará inicialmente un movimiento de S/300 millones y movilizará a unas 800 mil personas. Foto: EFE.

“Se ha estimado un movimiento turístico de 800 mil personas. De este universo, alrededor de 50 mil van a ser visitantes internacionales. Lo demás es movimiento interno dentro de las regiones que va a visitar el Papa” , explicó Mera.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV?

El Vaticano confirmó que León XIV permanecerá en Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. Su agenda contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El recorrido comenzará el miércoles 11 de noviembre en Lima, con la llegada del pontífice a la Base Aeronaval del Callao. Allí se reunirá con autoridades y participará en actividades con jóvenes y representantes de la sociedad civil.

El viernes 13 de noviembre, viajará a Lambayeque. En Chiclayo está prevista una misa en las Pampas de Pimentel y un encuentro en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El sábado 14, León XIV se trasladará a Cajamarca para celebrar una eucaristía en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba y posteriormente participar en un encuentro de oración en Zaña.

El domingo 15, llegará a Cusco, donde tendrá actividades con fieles en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus. Ese mismo día continuará hacia Pucallpa, en Ucayali, para reunirse con representantes de pueblos originarios y celebrar una misa.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre, el papa celebrará la última misa de su visita en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de iniciar su retorno a Roma.