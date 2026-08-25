Estadio Monumental. (Foto: Andina)
Estadio Monumental. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión del Vaticano responsable de la coordinación de los viajes apostólicos del papa León XIV visitará este martes el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, ubicado en Ate Vitarte, para evaluar el recinto como posible sede de una actividad multitudinaria durante la visita del sumo pontífice en noviembre próximo.

informó el padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima.

“El lugar (Estadio Monumental) está en proceso de evaluación para la realización de un encuentro con los jóvenes, con la sociedad civil de Lima, con varios grupos. Están evaluando los lugares. La agenda definitiva la tiene que anunciar la Santa Sede, probablemente la semana siguiente, tras las visitas que está realizando la comitiva”, añadió.

El papa León XIV. EFE/EPA/Giuseppe Lami
El papa León XIV. EFE/EPA/Giuseppe Lami

Posible ampliación de agenda

La Santa Sede confirmó semanas atrás que durante su visita al Perú el papa León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. No obstante, las últimas horas surgieron versiones de una posible ampliación de la agenda hacia la región Cajamarca. Al respecto, el padre Bytton dijo que una posible visita al pueblo de Santa Cruz aún no se ha definido.

Con relación a la misa que se tiene prevista realizar en la Base Aérea Las Palmas de Surco, el último día de la visita papal, el vocero del Arzobispado explicó que esta será la segunda vez en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) reciba a un Sumo Pontífice, tras la eucaristía celebrada por el papa Francisco el 2018.

“Se está evaluando todo lo que se hizo para la santa misa del papa Francisco, toda la logística, escenarios, inscripción, porque ya es una experiencia ganada y estamos a 80 días de la visita del papa y se puede aprovechar muy bien todo lo que se hizo”, apuntó.

TE PUEDE INTERESAR

Mincetur impulsará el turismo religioso con la visita del Papa León XIV: las estrategias
Cancillería designa a Raúl Diez Canseco como asesor de alto nivel para visita del papa León XIV
Papa León XIV en Perú: reducen estadía del sumo pontífice en nuestro país

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.