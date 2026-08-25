La Comisión del Vaticano responsable de la coordinación de los viajes apostólicos del papa León XIV visitará este martes el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, ubicado en Ate Vitarte, para evaluar el recinto como posible sede de una actividad multitudinaria durante la visita del sumo pontífice en noviembre próximo.

“Hoy estamos con la comitiva que ha venido de Roma, hoy, Dios mediante, vamos a visitar la Base Aérea Las Palmas (Surco) y luego el Estadio Monumental de la U (Ate)”, informó el padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima.

“El lugar (Estadio Monumental) está en proceso de evaluación para la realización de un encuentro con los jóvenes, con la sociedad civil de Lima, con varios grupos. Están evaluando los lugares. La agenda definitiva la tiene que anunciar la Santa Sede, probablemente la semana siguiente, tras las visitas que está realizando la comitiva”, añadió.

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El papa León XIV. EFE/EPA/Giuseppe Lami

Posible ampliación de agenda

La Santa Sede confirmó semanas atrás que durante su visita al Perú el papa León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. No obstante, las últimas horas surgieron versiones de una posible ampliación de la agenda hacia la región Cajamarca. Al respecto, el padre Bytton dijo que una posible visita al pueblo de Santa Cruz aún no se ha definido.

La Comisión del Vaticano, liderada por el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, quien fue designado por el papa León XIV como coordinador de los Viajes Apostólicos, permanecerá en el Perú hasta el fin de semana verificando las cuatro diócesis que el Sumo Pontífice visitará desde el 11 hasta el 16 de noviembre.

Con relación a la misa que se tiene prevista realizar en la Base Aérea Las Palmas de Surco, el último día de la visita papal, el vocero del Arzobispado explicó que esta será la segunda vez en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) reciba a un Sumo Pontífice, tras la eucaristía celebrada por el papa Francisco el 2018.

“Se está evaluando todo lo que se hizo para la santa misa del papa Francisco, toda la logística, escenarios, inscripción, porque ya es una experiencia ganada y estamos a 80 días de la visita del papa y se puede aprovechar muy bien todo lo que se hizo”, apuntó.