Estos esquemas permitirán enriquecer la oferta de valor de las entidades financieras.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó un proyecto para modificar la regulación que se aplica a las comisiones que cobran las entidades financieras.

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