Uno de los principales cambios es que los bancos y demás instituciones financieras podrían ofrecer “planes o esquemas de servicios” sujetos a una comisión, pero deberán mantener también una alternativa libre de costo. Así, estos planes podrían agrupar distintos servicios financieros y beneficios adicionales con una sola tarifa para el cliente.

Luis Miguel Garrido, asociado senior del área financiera y corporativa de Rubio Leguía Normand, sostuvo que se trata de paquetes que pueden incluir, por ejemplo, descuentos, seguros o programas de beneficios y millas. “Por ejemplo, planes para mype que incluyen capital de trabajo, factoring y el uso de herramientas para pagos tipo Culqui donde ayudan a crear un link para pago con tarjetas”, dijo a Gestión.

“Es una figura nueva en la regulación peruana. Actualmente, hay comisiones por servicios adicionales o complementarios, pero no una comisión específica por un plan de servicios que agrupe prestaciones de distinta naturaleza bajo un solo cargo”, comentó María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic.

Valor

Para la especialista, estos esquemas permitirán enriquecer la oferta de valor de las entidades financieras, fidelizar al usuario y monetizar servicios y beneficios adicionales.

Puso el ejemplo de un plan que puede comprender “cambio de moneda a un tipo de cambio preferente o sin recargo hasta cierto monto, compras en el extranjero (con tarjeta) sin cargo por conversión o envíos de dinero al exterior sin costo”.

No obstante, adelantó que uno de los principales efectos de esta propuesta se verá en los nuevos modelos de negocio, particularmente en la banca digital. Un ejemplo es Revolut, que utiliza este modelo en mercados como Reino Unido, España y México, donde combina una alternativa gratuita con distintos planes pagados, comentó. También está Monzo y N26, agregó.

El proyecto precisa que mientras el cliente se mantenga dentro de los límites y condiciones establecidos en el plan, los servicios incluidos no podrán generar una comisión adicional cobrada de forma individual.

Claridad

Además, define que una comisión deberá corresponder a un servicio adicional o complementario, previamente acordado con el usuario y efectivamente prestado por la entidad financiera conforme a lo pactado.

Para Garrido, estas nuevas exigencias buscan evitar que los clientes contraten los productos sin conocer con claridad qué servicios comprenden. En esta línea, precisó que los conceptos incluidos en un plan deberán estar claramente identificados, aunque podrán ser ofrecidos también de modo individual.

Estas modificaciones pueden impedir, por ejemplo, que determinados conceptos que antes podían cobrarse por separado sean considerados como comisiones adicionales, como la reposición de una tarjeta, dependiendo de las condiciones del producto.

Membresía

Otra modificación se refiere a la comisión por membresía anual de las tarjetas de crédito. El proyecto detalla que los servicios que podrían estar comprendidos en este cobro son “la gestión de servicios financieros brindados por las marcas, el procesamiento anual por cuenta, seguros y servicios no financieros asociados a programas de fidelidad y beneficios”.

Yuta manifestó que el proyecto no fija un nuevo monto máximo ni elimina la posibilidad de cobrar la membresía. Por tanto, la modificación no implica por sí misma una reducción de los cobros actuales. “Las entidades deberán verificar que los servicios que sustentan la comisión sean consistentes con la nueva descripción y con las reglas aplicables”, expresó la abogada.

Asimismo, la iniciativa legal mantiene el canal gratuito para retirar efectivo de productos activos. Las entidades financieras tendrían un plazo de 180 días, contado desde la publicación de la resolución, para adecuarse a las nuevas disposiciones.