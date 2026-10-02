En el Perú, el desempleo en 2025 rondó el 5%, pero superó el 10% en jóvenes de 14 a 24 años; sumado a ello,7 de cada 10 trabajadores laboraron en la informalidad. Así lo recordó Jonatahn Hatwell, embajador de la Unión Europea en el país, durante el “Encuentro Empresarial 2026: empresas que generan empleo”, organizado con el apoyo del bloque y que reunió a representantes del sector privado, instituciones públicas y organizaciones de cooperación.

Rubros bajo análisis

Dado el escenario, la autoridad señaló que la generación de empleo de calidad, capaz de paliar las cifras alarmantes, requiere del compromiso articulado del Estado, la cooperación internacional y, sobre todo, del sector privado.

Coincidió Eloy Durán , viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción (Produce), quien además se refirió a la urgencia de cerrar las brechas entre la demanda productiva empresarial y la oferta formativa técnica. En esa línea, precisó que, al menos en el sector textil, la principal restricción es la falta de profesionales que operen maquinaria de confección de última generación.

Jaime Velilla, director de proyecto en el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), continuó con la lista: mencionó que, aunque en el mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado la mayoría de trabajadores ha adquirido experiencia empíricamente, necesitan evaluar y certificar sus competencias frente a estándares oficiales.

Asimismo, Roger Carruitero, gerente central de Gestión de Capital Humano de Danper, detalló que hace falta el talento de egresados en agronomía e industrias alimentarias para resolver la escasez marcada de frigoristas y montacarguistas, por ejemplo. También está pendiente certificar formalmente las competencias de los cosechadores y operarios de campo empíricos.

Por su parte, Isabella D´Angelo, gerente corporativa de Sostenibilidad de Grupo Intercorp; José Cabanillas, director ejecutivo de Renzo Costa; y Patricia Huahuasonco, coordinadora de Proyectos en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), convergieron en que en el sector retail y atención masiva al cliente el principal reto es la falta de habilidades socioemocionales: empatía, actitud, compromiso y capacidad de adaptación al cambio.

Jonathan Hatwell, Ely Durán y Félix Yapur. (Foto: cortesía de la UE)

Trabajo coordinado

Juan Sheput, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), hizo llegar su perspectiva a través de una intervención grabada. Destacó, así, que la Unión Europea es un socio estratégico para el Perú en la promoción del trabajo decente, con una agenda que pasa tanto por la formalización laboral como por la capacitación.

En ese marco, advirtió, al igual que los expertos que participaron, que existe un descalce entre lo que demanda el sector productivo y la oferta académica de institutos técnico y universidades, por lo que consideró necesario acercar ambos mundos.

Pese a que el líder de la cartera explicó que no pudo asistir al encuentro debido a los “avatares políticos”, reafirmó su confianza en el trabajo articulado que viene desarrollando con el embajador de la Unión Europea.

Bien lo resumió Félix Yapur, vicepresidente de la CCL: las empresas sufren por encontrar personal capacitado mientras miles de jóvenes buscan insertarse al mercado laboral, problema que no puede solucionar un solo actor de manera aislada.