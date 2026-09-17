Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que los ingresos del sector están siendo promovidos, especialmente, por comercios vinculados a equipamiento del hogar (17.7%), tiendas por departamento (11.5%), supermercados (11.4%), farmacias y cosmética (10.3%); además de ferreterías (8.8%). Estas categorías son negocios relevantes para el retail, cuyo consumo se encuentra en alza por una mayor liquidez en los hogares.

“Entre los motores del crecimiento tenemos un mayor nivel de empleo, optimismo frente al futuro lo que conlleva a seguridad en el crédito a largo plazo, sumado a las campañas comerciales y un tipo de cambio favorable”, justificó la representante.

FOTOS REALIZADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MEGAPLAZA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA.

Por su parte, el vicepresidente del gremio, José Cabanillas, hizo especial enfásis en la expansión de algunos segmentos que antes no mostraban el crecimiento que hoy tienen dentro del retail. En este grupo, mencionó los productos vinculados a la belleza y cuidado de la piel, la cual encuentra un nicho importante de consumidores no solo en las mujeres, sino también en los varones.

“El cuidado de la piel está en pleno apogeo, con jóvenes que vienen priorizando mucho esto y, a su vez, disminuyendo su consumo de licores. El interés; además, de moda y tecnología, está mucho en el consumo de productos saludables y gimnasios”, remarcó el ejecutivo.

Proyecciones del sector retail

Passalacqua adelantó que de continuar este buen escenario, el retail este año culminaría con una facturación de S/ 59,512 millones, que significa un aumento 13.4% en comparación con el 2025. De hecho, este crecimiento a doble dígito no se compararía con el aumento del retail en los últimos años.

“En este segundo semestre debemos de generar un poco más de la mitad de ese monto, sobre todo por la fuerte campaña de fin de año que tenemos, afianzados en ingresos como la CTS y la gratificación. Todo esto en el contexto de un FEN moderado que no signifique mayor contratiempo para el sector”, precisó.

Del monto total proyectado, cerca de la mitad de los ingresos provienen de negocios como supermercados e hipermercados, los cuales también serían los comercios más afectados ante la complejidad de un FEN.

“Supermercados y tiendas de conveniencia tendrán que anticiparse a respaldar el flujo logístico, quizá con mucha más mercadería en almacenes y otras acciones. Hablamos de los tres primeros meses del 2027 muy complejo, según las proyecciones, por inundaciones y huaicos que cortarán transporte en carreteras. Lo mismo en textil, cuyas liquidaciones de verano se debe prever no tendrán la misma compra de años anteriores”, remarcó.

Bajo esta situación, la representante afirmó que en un escenario adverso, el sector corre el riesgo en el 2027 de no crecer; en tanto, en un contexto sin mayores contratiempos climáticos, la expectativa se posiciona entre un 5% y 6%.

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Nuevas inversiones en malls

El Gremio de Retail y Distribución de la CCL también ofreció un detalle sobre las inversiones que acogería el sector, principalmente, en lo que corresponde a centros comerciales. En general, el monto sería de US$ 522 millones y considera la construcción de cinco nuevos proyectos.

Tres de estas nuevas iniciativas ya han sido detalladas por este Diario y apuntan a Marina City Center (US$ 100 millones), outlet del Jockey Plaza (US$ 20 millones) y The Square (US$ 26 millones). El primero de los mencionados es un complejo de uso mixto que se ejecuta en el distrito de San Miguel, mientras que los dos últimas se ubicarán en Surco. Estas inversiones retail se inaugurarán este año.

Adicionalmente, el gremio consideró Cencosud San Juan de Lurigancho (US$ 230 millones), cuya construcción estará a cargo de Cenco Malls en un área de 80,000 m2. Este proyecto aún no inicia ejecución.

Finalmente, la última iniciativa tiene como centro de operaciones la ciudad liberteña de Trujillo, donde Real Plaza ejecuta la remodelación integral de Plaza Center Trujillo (US$ 146 millones), con una proyección a dos años de obra, indicó el Gremio de Retail y Distribución de la CCL.

Outlet del Jockey Plaza se inaugurará en el último trimestre del año.