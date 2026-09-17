Un mayor nivel de empleo, optimismo frente a la deuda a futuro, sumado a las campañas comerciales y un tipo de cambio favorable, promueven las transacciones en el primer semestre. (Foto: Agencia Andina)
Un mayor nivel de empleo, optimismo frente a la deuda a futuro, sumado a las campañas comerciales y un tipo de cambio favorable, promueven las transacciones en el primer semestre. (Foto: Agencia Andina)
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Mayumi García
mailMayumi García

El sector retail viene afrontando un año positivo, apalancado no solo en el dinamismo que ofrecen los negocios apostados en los centros comerciales, sino también todos aquellos dedicados a la venta de productos al por menor. De hecho, solo en el primer semestre, este sector acumula ventas por S/ 27,478 millones, lo que representa un incremento de 15.5% en relación a similar periodo del 2025. Pero, ¿qué categorías están impulsando este avance y cómo se perfila este rubro en el marco del impacto que generaría el Fenómeno El Niño (FEN)?

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