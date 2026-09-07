Mariana Becerra, directora Comercial y Marketing del Jockey Plaza, detalla los resultados del primer semestre, las marcas que llegarán al mall y la estrategia para generar nuevos espacios sin ampliar su área arrendable.
Mariana Becerra, directora Comercial y Marketing del Jockey Plaza, detalla los resultados del primer semestre, las marcas que llegarán al mall y la estrategia para generar nuevos espacios sin ampliar su área arrendable.
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Mayumi García
mailMayumi García

El Jockey Plaza atraviesa un proceso de renovación de su mix comercial, con nuevas marcas, mayor presencia de categorías de lujo y la próxima apertura de un outlet que ya tiene comprometida buena parte de su superficie.

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