En diálogo con Gestión, Mariana Becerra, directora Comercial y Marketing del Jockey Plaza, detalla los resultados del primer semestre, las marcas que llegarán al mall y la estrategia para generar nuevos espacios sin ampliar su área arrendable.

Al cierre del primer semestre de 2026, ¿Cómo evolucionaron las ventas de los locatarios y los ingresos del Jockey Plaza?

El balance es positivo. A junio, la venta de nuestros locatarios crecieron un 8.4% frente al mismo periodo del 2025, mientras que en flujo el incremento fue de 1% con 9.8 millones de visitas en el semestre. Estos resultados son importantes porque ocurrieron pese a que los primeros seis meses del año estuvieron impactados por procesos como las elecciones y el cambio de clima.

¿Y qué esperan para los ingresos del Jockey Plaza al cierre del año?

Lo que estimamos es un incremento en ingresos de 3.5%, lo que implica superar los US$ 108 millones en facturación.

Por categorías, ¿en cuáles hay un mejor performance en ventas?

Desde el año pasado observamos un crecimiento súper interesante en cuidado personal, belleza y accesorios, que son categorías que escapan a las volatilidades del clima. También tenemos servicios y lujo, que son segmentos en los que hemos venido aumentando la oferta porque la gente pide vivir la experiencia física.

Mariana Becerra, directora Comercial y Marketing del Jockey Plaza. (Foto: Jockey Plaza)

¿Se incrementó el ticket promedio de compra?

Sí, creció 5% y hoy se ubica en casi S/250, impulsado por los cambios en el mix comercial, con nuevas marcas, formatos y categorías de alto valor.

En general, ¿a cuánto ascenderá la inversión en el Jockey Plaza este año?

Son cerca de US$ 3.5 millones, principalmente destinados a capex de mantenimiento, acondicionamientos, renovación de equipos y paisajismo dentro del Jockey Plaza.

Renovación del mix comercial

¿Qué segmento ha sido clave para el incremento del ticket?

Definitivamente, la incorporación de marcas de lujo y semilujo dentro del mix comercial. Pero otro aspecto son las tiendas especializadas, donde el cliente busca un modelo determinado con un ticket más elevado. Entre marcas internacionales de lujo recientes tenemos a Zadig & Voltaire y otras que van a llegar como Coach, Golden Goose, Swatch y Hugo Boss Kids.

¿Cuántas marcas ingresarán en este segundo semestre?

Son más de 20 marcas las que estarán ingresando al mall en lo que queda del 2026. En la categoría de deporte tenemos a Hoka y Rok y Speedo. Asimismo, una de las categorías con mayor crecimiento es la de cuidado personal, donde tendremos el ingreso de Tom Ford Beauty, Kiko Milano, Mia Beauty Bar, Blush Bar, Alter Ego y Maison Niche. El foco de este año también es reforzar la propuesta gastronómica con La Bistecca, Up Burger, Wingster, Coco Crepe, Kekala, Nanu Bakery, entre otros.

De estas 20, ¿cuáles llegan por primera vez al Perú?

Son siete las que llegan por primera vez al país: Zadig & Voltaire, Golden Goose, Hoka, Hugo Boss Kids, Tom Ford Beauty, Kiko Milano y Blush Bar.

La estrategia de los metros cuadrados

Con un Jockey Plaza que está casi al 100% de ocupación, ¿cómo se generan espacios para el ingreso de nuevas marcas?

Mantenemos los 170,000 m2 arrendables en el mall, pero hacemos un análisis permanente de las ventas por m2 de cada operador y de su potencial de crecimiento en espacios más pequeños. A partir de esa evaluación, negociamos con los locatarios para demostrarles que podrían mantener o incluso mejorar sus ventas, costos y rentabilidad con menos m2.

¿Hay otra estrategia para sumar nuevos metros cuadrados?

Durante la pandemia, la salida de Paris permitió reconvertir 12,000 m2, lo que facilitó el ingreso de nuevas marcas y la ampliación de otras que necesitaban crecer. Desde entonces, hemos continuado con esta estrategia, con más de 20 a 30 remodelaciones y nuevos conceptos.

Por ejemplo, este año ampliamos la tienda Nike de 500 a 700 m2. El espacio que dejó Nike será reconvertido para albergar cuatro tiendas de lujo de alrededor de 120 m2 cada una. Esta reingeniería constante de los m2 es parte fundamental del liderazgo del Jockey Plaza y nos permite incorporar alrededor de 50 o 60 marcas nuevas al año dentro de la misma área arrendable, sin que ello implique la salida de otras firmas.

Es recurrente que marcas que llegan por primera vez al país lo hagan a través del Jockey Plaza. ¿Qué gestión realizan para lograrlo?

El foco no es solo ofrecerles el mall a estas marcas, sino venderles el Perú. Buscamos que la marca escoja nuestro país antes que a otros mercados de la región, pues tenemos claro que, cuando aterriza, por ejemplo, en Chile o Colombia, podemos tener que esperar entre dos y cuatro años para que llegue al Perú.

Desde nuestro lado, entregamos las cifras del mercado peruano y facilitamos los aspectos que hacen más sencillo su ingreso al país. Las contactamos con estudios de abogados, headhunters para la captación de personal o les recomendamos colaboradores. Además, tenemos un negocio como JWork, a través del cual ofrecemos oficinas.

Jockey Plaza mantiene una ocupación cercana al 100%. Foto: (Jockey Plaza)

JWork e inversiones

¿Qué resultados está ofreciendo el negocio de oficinas JWork?

Tiene un desempeño positivo. Hemos incorporado 400 m2 adicionales a los 3,000 m2 que ya teníamos. Actualmente, este espacio alberga a más de 20 empresas, con más de 400 personas que trabajan cerca de ocho horas diarias en nuestras instalaciones, donde también almuerzan, compran y pasean como cualquier otro visitante.

¿Son empresas pequeñas en su mayoría?

No, son empresas grandes. Tenemos firmas del sector energía e incluso a los propios locatarios del mall. Contamos con espacios que van desde oficinas para dos personas hasta otras para 40.

¿Van a sumar más m2 en JWork?

Sí. Actualmente tenemos el 100% de ocupación y nuestro objetivo es aumentar alrededor de 700 m2 adicionales en 2027. De momento, todavía no contamos con el cálculo de la inversión que requerirá.

Mall suma entre 50 y 60 nuevas marcas al año. (Foto: Jockey Plaza)

Outlet del Jockey Plaza

¿Cuándo abrirá el outlet del Jockey Plaza y cómo avanza el proyecto?

Ya estamos listos para operarlo en noviembre. La obra tiene un avance superior al 80% y los clientes ya están implementando sus locales.

¿Qué nivel de ocupación tiene comprometida?

El outlet cuenta con casi 9,000 m2 de área arrendable y una ocupación de 94%. Tendremos alrededor de 70 marcas de distintas categorías, entre ellas Rosen, Crocs, Marathon, Crepier, Kitchen Center, Gap, New Balance, Columbia, Vans, Guess, Tommy Hilfiger, Adidas, Calvin Klein, Hugo Boss, The North Face, Asics, Diesel, Converse, Levi’s, Bimba & Lola, Tous, Renzo Costa y Samsonite, entre otras.

Además, contará con tres plazas gastronómicas, cada una con dos operadores, entre ellos Tanta y Freddo.

¿En algún momento conectarán internamente el Jockey Plaza con este outlet?

Por ahora no, pero tampoco es algo que descartemos. Inicialmente, queremos que el outlet opere por sí mismo y atienda a los clientes que buscan este tipo de oferta de productos.

¿Cuál es el ticket promedio que han estimado para el outlet?

En los outlets, el ticket promedio es mayor que en los malls tradicionales. Estimamos alrededor de S/ 400.

¿Proyectan una segunda etapa del outlet?

Nos encantaría generar una segunda etapa y no en un tiempo muy lejano. Por ahora, queremos abrir para la campaña navideña y, en los meses siguientes, evaluar y planear un posible crecimiento. Tampoco descartamos la posibilidad de replicar el modelo en otras ubicaciones.