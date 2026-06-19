El Jockey Premium Outlet ya superó el 50% de avance de obra y se prepara para ingresar a su fase final de construcción. El proyecto, desarrollado por el Grupo Jockey Plaza, mantiene como objetivo iniciar operaciones en noviembre de 2026. ¿Qué tan avanzado se encuentra uno de los desarrollos comerciales más importantes que actualmente se construyen en Lima?

La actualización fue compartida por Sebastián Montero, director ejecutivo de negocios del Grupo Altas Cumbres —accionista mayoritario del Jockey Plaza—, quien destacó el progreso alcanzado por la obra a través de una publicación en LinkedIn.

“ Jockey Premium Outlet en plena construcción. Ya con más de un 50% de avance de obra, este proyecto comienza a hacerse realidad y se alista para estar operativo en noviembre del 2026 ”, señaló el ejecutivo.

El avance marca un nuevo hito para el proyecto. En mayo, ejecutivos del Jockey Plaza habían señalado que la obra superaba el 30% de ejecución. Hoy, el desarrollo ya rebasa el 50%, reflejando el ritmo que viene mostrando la construcción durante los últimos meses.

Ubicado junto al Jockey Plaza, el outlet premium ofrecerá descuentos de hasta 70% en marcas nacionales e internacionales.

Así será el nuevo Jockey Premium Outlet

El nuevo outlet premium se construye en un terreno de 40,000 metros cuadrados ubicado junto al actual Jockey Plaza, en la intersección de las avenidas Javier Prado y Panamericana Sur. El proyecto contempla una inversión de US$20 millones y contará con 8,500 metros cuadrados de área arrendable. Esta primera etapa considera el desarrollo de un solo nivel, aunque la compañía no descarta futuras ampliaciones conforme aumente la demanda por espacios comerciales.

De acuerdo con información difundida previamente por la compañía, el complejo albergará entre 70 y 75 marcas y ya registra un elevado nivel de colocación de espacios comerciales, reflejando el interés de las empresas por participar en el nuevo formato.

Entre las marcas anunciadas figuran New Balance, Converse, Steve Madden, Marathon, Hugo Boss, Maui, Crocs, Crepier, Diesel, Asics, Columbia, Vans, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Desigual, Sol Alpaca, Reebok, Rosen, Samsonite y Casa 100, entre otras.

Sebastián Montero destacó que el Jockey Premium Outlet se alista para operar en noviembre de 2026.

Además, según detalló a Gestión Juan José Calle, gerente general de la firma, el outlet apunta a un público que busca descuentos en marcas de alto valor y que no solo provendrá de los distritos cercanos, sino también de distintas zonas de Lima atraído por la propuesta comercial del complejo.

La propuesta busca desarrollar un concepto de outlet premium basado en marcas reconocidas y descuentos permanentes, con una oferta orientada al segmento de lujo accesible. Según información compartida previamente por la compañía, los descuentos podrían oscilar entre 50% y 70%, dependiendo de cada marca y categoría.

Asimismo, representantes del proyecto estimaron que el outlet podría generar ingresos cercanos a US$5 millones anuales en su primer año de operación, apoyado en un ticket promedio de compra de entre S/180 y S/220 por visitante.

Además de las tiendas, el complejo contará con más de 1,000 estacionamientos, múltiples accesos y plazas gastronómicas que complementarán la experiencia comercial.