MO inició operaciones en Perú con dos tiendas en Lima, ubicadas en el Jockey Plaza y San Isidro. Foto: MO
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El mercado óptico peruano aún es poco visible para el público general, pero mueve cifras importantes, con perspectivas de crecimiento. Según información del sector, este segmento —que incluye principalmente la venta de gafas y el retail óptico— genera alrededor de US$ 295 millones al año. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 3.6% para el periodo 2025-2034, se proyecta que alcance aproximadamente los US$ 403.93 millones hacia 2034. En este escenario, un nuevo actor acaba de ingresar al segmento con la apertura de dos espacios retail: uno en el Jockey Plaza y otro con puerta a calle en San Isidro. Se trata de la española MO. ¿Qué metas se ha trazado para su primer año de operaciones?

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