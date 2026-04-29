Carlos Crespo, CEO de MO Global Eyewear, explicó a Gestión que la llegada al Perú responde a una estrategia basada en análisis de mercado. “Realizamos un estudio con Boston Consulting Group para identificar dónde nuestro modelo podía tener mayor proyección, y Perú —junto con México— aparecía como uno de los mercados con mejores perspectivas de crecimiento”, señaló. En ese proceso, añadió, la compañía optó por un socio local. “Fuimos nosotros quienes buscamos a Comercializadora de la Plata como partner estratégico. No se nos ocurrió un mejor socio para desarrollar el negocio en el país”, afirmó.

LEA TAMBIÉN Nuevo competidor del mercado de lentes llega a Perú: triplicará inversión para 2025

Con ese punto de partida, MO se ha fijado una meta clara. “ Apuntamos a alcanzar al menos el 5% de cuota de mercado, aunque eso dependerá de la aceptación del consumidor. Lo más importante ahora es adaptarnos”, sostuvo.

Desde el socio local, Rafael Salazar Mourré, director de Comercializadora de la Plata, destacó el potencial de la marca en el mercado peruano. “Trabajamos con marcas de éxito probado en el tiempo, y ese es el caso de MO. Vemos un potencial de crecimiento importante”, indicó. Además, subrayó la complementariedad entre ambas compañías. “Nosotros conocemos el negocio de moda en Perú y ellos el de óptica; es una combinación muy potente”, refirió.

¿Se sumarán más espacios retail ópticos de MO? Al respecto, Crespo explicó que el despliegue será progresivo. “Queremos empezar en una región controlada para adaptar el modelo al consumidor local. Lima es el punto de partida natural y, si todo avanza como esperamos, la meta inicial es alcanzar cinco tiendas”, detalló.

Salazar añadió que las primeras aperturas cumplen una función de aprendizaje. “Son espacios de prueba para ajustar el modelo. Una vez que tengamos la operación afinada, el siguiente paso será crecer con mayor velocidad”, señaló. Ambos coincidieron en que el foco inmediato estará en consolidar la presencia en Lima, mientras que el ingreso a provincias dependerá de los resultados de esta etapa. “Si afinamos el modelo rápidamente, podríamos abrir más tiendas este mismo año. Pero el 2027 debería marcar el gran salto en la expansión”, agregó.

La marca apuesta por espacios abiertos y una experiencia de compra enfocada en accesibilidad y transparencia en precios. Foto: MO

Una propuesta distinta: moda y accesibilidad

MO busca diferenciarse de la oferta predominante en el mercado local, donde prima la comercialización de marcas de terceros. “Tenemos un modelo distinto. Creemos que al mercado peruano le faltaba una propuesta donde el valor principal sea la variedad, la moda y la accesibilidad”, expresó Crespo.

El ejecutivo contó que la compañía cuenta con un equipo interno de diseño en España, encargado de anticipar tendencias. “Analizamos lo que vendrá en la moda en los próximos 12 a 14 meses para trasladarlo al mundo de las gafas”, indicó. A esto se suma una alta rotación de producto: “Manejamos más de 1,000 referencias nuevas al año, lo que aporta dinamismo y permite que el consumidor incorpore la gafa como un accesorio, no solo como una necesidad”, manifestó.

LEA TAMBIÉN Ópticas GMO y Topsa aprueban reorganización societaria con escisión en Perú

Pese a estar ubicadas en zonas de alto consumo como el Jockey Plaza y San Isidro, la marca apunta a un público transversal. “El consumo en óptica abarca todas las edades. Queremos que cualquier persona pueda acceder a diseño, calidad y buen precio”, afirmó.

El portafolio de MO se basa en diseño propio, con más de 1,000 nuevas referencias al año. Foto: MO

Portafolio segmentado y apuesta digital

La propuesta se complementa con un portafolio diversificado. “MO es nuestra marca central, pero hemos desarrollado líneas específicas para distintos públicos”, aclaró Crespo. Entre ellas figura MO Wildgo orientada a un público joven. “Es una colección más atrevida, con más color y pensada para quienes buscan diferenciarse”, dijo. En el otro extremo se encuentra MO Studio, con mayor énfasis en diseño y acabados. “Es un segmento más premium, pero con diferencias de precio acotadas, dentro de nuestra lógica de accesibilidad”, precisó.

En paralelo, la compañía impulsa un ecosistema digital como parte de su estrategia. “El entorno digital permite segmentar mejor la comunicación y también aporta a la sostenibilidad, al reducir el uso de papel”, señaló. La firma ya opera con e-commerce, citas online, delivery y herramientas de prueba virtual. “Apuntamos a una experiencia 360, donde el cliente pueda interactuar tanto en tienda como desde su casa”, añadió.

Además, recordó que el mercado óptico combina necesidad y estilo. “Alrededor del 60% de la población requiere corrección visual, pero queremos que la gafa también sea un accesorio de moda”, reiteró. Para ello, recordó que la empresa lanza cuatro colecciones al año, dirigidas a distintos segmentos, y mantiene una rotación constante de productos.

Asimismo, no descartó incorporar un componente local. “Queremos impulsar colaboraciones con diseñadores e influencers peruanos, como ya lo hacemos en España”, adelantó.

Salazar, por su parte, enfatizó que el negocio va más allá de la moda. “La mayor parte del mercado es óptica médica. Lo que buscamos es integrar esa necesidad con diseño”, sostuvo. A ello sumó el componente de servicio. “Estamos incorporando tecnología y equipos que nos permiten ofrecer una atención integral”, esbozó.

Rafael Salazar y Carlos Crespo lideran la estrategia de expansión de MO en el mercado peruano. Foto: MO

MO y Comercializadora de la Plata

Las tiendas en Lima reflejan esta propuesta. El local de San Isidro cuenta con un espacio cercano a los 200 m2, mientras que el del Jockey Plaza supera los 117 m2. “Apostamos por espacios abiertos, donde la experiencia sea clara y el producto fácil de entender”, acotó Crespo. Uno de los diferenciales es la transparencia en precios. “Todas las gafas incluyen los lentes. El cliente sabe desde el inicio cuánto va a gastar”, reiteró.

Desde Comercializadora de la Plata, Salazar reiteró que el foco estará puesto casi en su totalidad en la marca. “ El 95% de nuestros esfuerzos estará en MO . Buscamos posicionarla como una marca relevante en el mercado local”, afirmó. En ese camino, anticipó activaciones y eventos para acercarla al consumidor.

La estrategia también implica selectividad en el portafolio. “No buscamos tener muchas marcas, sino pocas con trayectoria y reconocimiento”, indicó. En paralelo, que su compañía mantiene expectativas positivas de crecimiento. “Venimos creciendo a tasas cercanas al 30% y seguimos siendo optimistas, aunque atentos al contexto económico”, comentó.

Finalmente, ambos ejecutivos destacaron el impacto en empleo y servicio. Cada tienda cuenta con personal especializado, incluidos optometristas, y se apoya en equipos de soporte en áreas como marketing y logística. “La idea es ofrecer una experiencia integral que combine tecnología, servicio y diseño”, concluyó Crespo.