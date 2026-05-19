La Superintendencia Nacional de Migraciones eliminará el sistema de citas en línea para la obtención de pasaportes, con el objetivo de que los ciudadanos puedan tramitar este documento por orden de llegada y reducir la presencia de tramitadores ilegales que lucran con la necesidad de los usuarios.

El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, quien señaló que la entidad busca devolverle al ciudadano el acceso directo y rápido al servicio, eliminando las barreras generadas por el sistema de citas implementado tras la pandemia.

“Ya no va a haber más trámites de citas, por lo tanto ellos (los tramitadores) ya no van a poder ni abusar del ciudadano ni aprovecharse de sus necesidades”, afirmó el funcionario en TVPerú.

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Alvarado explicó que este sistema terminó convirtiéndose en un negocio ilegal, especialmente en los alrededores de algunas sedes antiguas de Migraciones, donde los ciudadanos eran abordados por tramitadores que ofrecían gestionar citas o entregar pasaportes a cambio de dinero.

“El trámite por plataformas o por vías digitales se acabó. Vamos a comenzar a devolverle el derecho que tiene el ciudadano de tener un buen servicio”, sostuvo.

Atención será por orden de llegada

El titular de Migraciones informó que actualmente se realizan pruebas piloto en algunas oficinas para implementar el nuevo sistema de atención sin citas, donde los usuarios podrán acudir directamente a tramitar su pasaporte y recibirlo en un plazo máximo de dos horas.

Precisó que este fin de semana se desarrollarán ensayos en oficinas de Lima y Tumbes para evaluar la capacidad de atención y resolver posibles dificultades antes del lanzamiento oficial del programa.

“Estamos en este momento en las pruebas y este fin de semana vamos a estar probando las primeras oficinas que ya no van a necesitar cita. El ciudadano podrá ir directamente y en máximo dos horas tienen que entregarle su pasaporte”, indicó.

Pasaporte. (Foto: GEC)

Alvarado destacó además que la entidad viene modernizando sus servicios mediante la implementación de billeteras electrónicas y pagos digitales en ventanilla, con el fin de evitar que los usuarios tengan que acudir al Banco de la Nación para cancelar sus trámites.

También anunció la instalación de sistemas POS para que ciudadanos extranjeros puedan realizar pagos con tarjetas de crédito o débito en las oficinas de Migraciones.

El superintendente señaló que las recientes campañas extraordinarias de atención permitieron entregar miles de pasaportes en todo el país.

Detalló que en la primera jornada se emitieron alrededor de 4,000 pasaportes en un solo día y que actualmente se entregan entre 500 y 1,000 documentos diarios por oficina, dependiendo de su capacidad.

Denuncian a tramitadores ilegales

El funcionario denunció que al menos 30 empresas y personas dedicadas al trámite ilegal de citas continúan ofreciendo supuestos servicios migratorios a través de redes sociales y otras plataformas.

Indicó que Migraciones ya dispuso acciones legales para identificar y sancionar a los responsables.

“Hemos dado instrucciones a la procuradora para que investigue e identifique a aquellas empresas que han querido sorprender a nuestra población”, manifestó.

El pasado 17 de mayo, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió un comunicado alertando sobre estas prácticas irregulares y recordando que la institución no utiliza intermediarios ni terceros para la realización de trámites.

La entidad advirtió que todos los procedimientos migratorios se realizan de manera personal, directa y segura en las oficinas autorizadas a nivel nacional, por lo que no se responsabiliza por pagos o gestiones efectuadas mediante terceros.

Asimismo, reiteró su compromiso de combatir frontalmente cualquier acto de corrupción o intermediación ilegal que afecte a los ciudadanos.