Durante los últimos años, conseguir una cita para tramitar el pasaporte electrónico ha sido un verdadero desafío para muchos ciudadanos, lo que abrió espacio a tramitadores que ofrecían gestionar el documento a cambio de cobros adicionales. Actualmente, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha implementado medidas para facilitar este proceso y evitar estas prácticas, de modo que más personas puedan acceder a su cita de forma segura y directa.
Para iniciar el trámite, debes pagar S/ 120.90 por derecho de expedición del pasaporte (código 01810) en el Banco de la Nación, un agente Multired o en la plataforma Págalo.pe.
La cita se agenda únicamente a través del portal oficial. Migraciones advierte que no hay necesidad de pagar a terceros para “conseguir” cupos, ya que el proceso es personal y gratuito, salvo el derecho de trámite.
Requisitos
- DNI vigente, en buen estado y última versión emitida.
- Recibo de pago por derecho de trámite.
- Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso.
Para personas mayores de edad con discapacidad que les impida manifestar su voluntad de manera indubitable:
- Si el acompañante es peruano: DNI en buen estado.
- Si es extranjero: documento de identidad reconocido por el Estado peruano.
En caso de representante legal:
- Carta poder simple o poder inscrito en registros públicos con vigencia no mayor a 30 días, o poder consular legalizado o apostillado.
- Documento original que acredite la representación legal o figura análoga (resolución judicial o instrumento público similar).
Hazlo en 5 pasos
1. Paga por el derecho de trámite
- Págalo.pe: pago online con tarjeta VISA o Mastercard usando el código 01810.
- Banco de la Nación: pago en ventanilla o agente Multired, indicando tu DNI.
- Si pagaste S/ 98.60 previamente, deberás abonar S/ 22.30 adicionales con el mismo código.
2. Obtén tu cita
- Ingresa al sistema de citas en línea, selecciona la sede y registra tus datos.
- Guarda o imprime la constancia de cita y lleva tu Declaración Jurada si aplica.
3. Acude a tu cita
- Presenta tu DNI, recibo de pago y constancia de cita.
- El trámite es presencial; el titular debe acudir personalmente.
4. Pasa por la toma de foto
- No usar gafas, lentes de contacto de color, sombreros, cerquillos, cabello cubriendo el rostro ni piercings faciales.
5. Recoge tu pasaporte
- Se entrega el mismo día.
Si no lo recoges de inmediato, tienes 60 días para hacerlo; pasado ese plazo, será destruido.
Dato importante: Si necesitas el pasaporte con urgencia y no hay citas disponibles, puedes solicitar atención por casos especiales