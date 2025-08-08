Durante los últimos años, conseguir una cita para tramitar el pasaporte electrónico ha sido un verdadero desafío para muchos ciudadanos, lo que abrió espacio a tramitadores que ofrecían gestionar el documento a cambio de cobros adicionales. Actualmente, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha implementado medidas para facilitar este proceso y evitar estas prácticas, de modo que más personas puedan acceder a su cita de forma segura y directa.

Para iniciar el trámite, debes pagar S/ 120.90 por derecho de expedición del pasaporte (código 01810) en el Banco de la Nación, un agente Multired o en la plataforma Págalo.pe.

La cita se agenda únicamente a través del portal oficial. Migraciones advierte que no hay necesidad de pagar a terceros para “conseguir” cupos, ya que el proceso es personal y gratuito, salvo el derecho de trámite.

Requisitos

DNI vigente, en buen estado y última versión emitida.

vigente, en buen estado y última versión emitida. Recibo de pago por derecho de trámite.

Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso.

Para personas mayores de edad con discapacidad que les impida manifestar su voluntad de manera indubitable:

Si el acompañante es peruano: DNI en buen estado.

Si es extranjero: documento de identidad reconocido por el Estado peruano.

En caso de representante legal:

Carta poder simple o poder inscrito en registros públicos con vigencia no mayor a 30 días, o poder consular legalizado o apostillado.

Documento original que acredite la representación legal o figura análoga (resolución judicial o instrumento público similar).

Hazlo en 5 pasos

1. Paga por el derecho de trámite

Págalo.pe: pago online con tarjeta VISA o Mastercard usando el código 01810.

Banco de la Nación: pago en ventanilla o agente Multired, indicando tu DNI.

Si pagaste S/ 98.60 previamente, deberás abonar S/ 22.30 adicionales con el mismo código.

2. Obtén tu cita

Ingresa al sistema de citas en línea, selecciona la sede y registra tus datos.

Guarda o imprime la constancia de cita y lleva tu Declaración Jurada si aplica.

3. Acude a tu cita

Presenta tu DNI, recibo de pago y constancia de cita.

El trámite es presencial; el titular debe acudir personalmente.

4. Pasa por la toma de foto

No usar gafas, lentes de contacto de color, sombreros, cerquillos, cabello cubriendo el rostro ni piercings faciales.

5. Recoge tu pasaporte

Se entrega el mismo día.

Si no lo recoges de inmediato, tienes 60 días para hacerlo; pasado ese plazo, será destruido.

Dato importante: Si necesitas el pasaporte con urgencia y no hay citas disponibles, puedes solicitar atención por casos especiales