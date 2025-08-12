Una vez que el pensionista cumpla los 80 años, recibirá automáticamente, la Bonificación por Edad Avanzada que es el 25% del monto de la pensión (no incluye las bonificaciones de carácter no pensionable). ¿Cuántos ya acceden a esta bonificación?

La ONP informó a Gestión que actualmente hay 217,534 afiliados con más de 80 años.

Mientras los que tienen más de 100 años de edad alcanzan los 2,012.

¿Cuántos pensionistas tiene la ONP? A la fecha, el sistema público de pensiones cuenta con 704,759 pensionistas.

Mientras que los afiliados activos a la ONP -con información a abrial 2025- suman los 1,341,339.

¿Cuánta es la pensión en la ONP?

A continuación, el monto de pensión que recibirá según el tiempo de aporte.

Si se tiene entre 10 y menos de 15 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/ 300.

En caso de tener entre 15 y menos de 20 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/ 400.

Con 20 años de aportes o más, el monto de la pensión es calculado según los años y el monto de los aportes realizados, considerando una pensión mínima de S/ 600 y máxima de S/ 893.

En caso de haber aportado 20 años o más, se paga 14 pensiones al año, ya sea dos pagos adicionales en julio y diciembre o el valor de las dos gratificaciones dividido en el año.

Conoce cómo acceder a tu reporte de aportes a la ONP. Imagen difusión

Dato

Los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) pueden hacer el seguimiento de sus aportes a través del Reporte de Aportes, el cual pueden descargar, fácilmente, ingresando a onpvirtual.pe o llamando a la central telefónica ONP Te escucha.

Ingresa a onpvirtual.pe . Selecciona el tipo de documento, digitar el número y la clave virtual. Luego ir al menú “Tus operaciones” y seleccionar la opción “Ver mis aportes”. Finalmente, descargar el documento haciendo clic en el botón “Estado de cuenta en línea”.