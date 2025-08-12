¿Está afiliado a la ONP o está próximo a jubilarse bajo el sistema público de pensiones? La pensión de jubilación se recibe de por vida y permite acceder a atención médica.
Una vez que el pensionista cumpla los 80 años, recibirá automáticamente, la Bonificación por Edad Avanzada que es el 25% del monto de la pensión (no incluye las bonificaciones de carácter no pensionable). ¿Cuántos ya acceden a esta bonificación?
La ONP informó a Gestión que actualmente hay 217,534 afiliados con más de 80 años.
Mientras los que tienen más de 100 años de edad alcanzan los 2,012.
¿Cuántos pensionistas tiene la ONP? A la fecha, el sistema público de pensiones cuenta con 704,759 pensionistas.
Mientras que los afiliados activos a la ONP -con información a abrial 2025- suman los 1,341,339.
LEA TAMBIÉN: AFP u ONP: ¿a cuál irán los nuevos afiliados?
¿Cuánta es la pensión en la ONP?
A continuación, el monto de pensión que recibirá según el tiempo de aporte.
- Si se tiene entre 10 y menos de 15 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/ 300.
- En caso de tener entre 15 y menos de 20 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/ 400.
- Con 20 años de aportes o más, el monto de la pensión es calculado según los años y el monto de los aportes realizados, considerando una pensión mínima de S/ 600 y máxima de S/ 893.
- En caso de haber aportado 20 años o más, se paga 14 pensiones al año, ya sea dos pagos adicionales en julio y diciembre o el valor de las dos gratificaciones dividido en el año.
LEA TAMBIÉN: MEF: quienes se queden sin fondos en AFP no recibirán pensión mínima de S/ 600
Dato
Los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) pueden hacer el seguimiento de sus aportes a través del Reporte de Aportes, el cual pueden descargar, fácilmente, ingresando a onpvirtual.pe o llamando a la central telefónica ONP Te escucha.
Ingresa a onpvirtual.pe. Selecciona el tipo de documento, digitar el número y la clave virtual. Luego ir al menú “Tus operaciones” y seleccionar la opción “Ver mis aportes”. Finalmente, descargar el documento haciendo clic en el botón “Estado de cuenta en línea”.
Editora digital. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa escrita, digital y TV.