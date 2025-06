El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (sistema de pensiones) y su reglamento contempla que si una persona no tiene algún saldo en su fondo de AFP, al momento de jubilarse, no recibirá la pensión mínima establecida en S/ 600.

“Uno de los temas que está planteándose en el decreto supremo que reglamenta la ley es que, si una persona hoy tiene un fondo, pero que no le permite tener una pensión mínima, entonces el Estado pondrá la diferencia. En este caso, la persona pasará a la ONP que le pagará la pensión mínima”, señaló.

“Pero si alguien no tiene fondo, no podemos pagarle pensión mínima, porque estamos hablando de un esfuerzo fiscal muy importante. El sistema de pensiones se basa en algún mecanismo de aporte, o a un fondo individual o un fondo generalizado, pero la persona tiene que aportar”, dijo.

Según la propuesta de reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, publicada la semana pasada, la pensión mínima para el Sistema Privado de Pensiones (AFP) será igual al monto mensual establecido para los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que actualmente es de S/ 600.

Raúl Pérez Reyes ratificó esa propuesta ayer en la Comisión de Economía del Congreso de la República, señalando “que la pensión mínima hoy día es de S/ 600”.

En ese sentido, el ministro consideró que no debería haber más retiros de los fondos de las AFP porque las personas podrían quedarse sin saldos y sin pensión mínima cuando se jubilen.

“Creemos que no debería haber más retiros, porque lo que estamos planteando como condición es que si alguien no tiene saldo simplemente no podrá tener una pensión, ese es un requisito para nosotros fundamental”, manifestó.

“Uno no puede recibir una pensión simplemente por tener DNI. La idea es que si una persona retira todo su fondo, lo que pasará es que se quedará sin pensión mínima porque el Estado tendría que gastar mucho más dinero para cubrir a esa persona, lo cual tendría un impacto fiscal”, agregó.

Raúl Pérez Reyes recordó que el proyecto de reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano se publicó en la última semana de mayo y se espera que en los siguientes 15 días lleguen los comentarios de todos los actores interesados.

“El reglamento y la aprobación de la ley permitirá que tengamos competencia, es decir, que podamos elegir ya no solo a las AFP que hoy están en el mercado, pues también habrá otros actores que van a darnos una oferta mayor”, afirmó.