Si no se invierten los recursos con calidad, hay riesgo claro de conflictos sociales. (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
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Uno de los retos que tendrán las nuevas autoridades municipales será imprimir más velocidad y eficiencia a la ejecución de sus recursos para proyectos. Esto, sobre todo, en un contexto de altos precios de metales, que se reflejan en mayores transferencias del canon y regalías por parte de las mineras.

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