En este contexto, con autoridades ya de salida, que le abrirán paso a las nuevas que serán elegidas el próximo 4 de octubre, Gestión revisó la ejecución del presupuesto público proveniente, justamente, del llamado rubro 18: canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. ¿El foco? Los 20 municipios “más ricos” del país.

Cuatro años de gestión

Entre el 2023 y 2025, los 20 municipios analizados han dejado sin uso más de S/ 1,000 millones cada año.

En el primer año de gestión municipal, se tenía S/ 3,883.3 millones para proyectos provenientes del rubro 18 y se ejecutó el 63.7%. En el segundo año se invirtió el 71.5% de S/ 3,827.6 millones. Y, el año pasado, de S/ 4,020.2 millones, se devengó el 74.8%.

Es decir, de cada S/ 100 asignados proveniente de canon, sobrecanon y regalías, alrededor de S/ 30 no se toca.

¿Quiénes han invertido menos? En el 2023, los más “lentos” fueron Ica (28.9% de S/ 129.3 millones) y San Marcos (34.4% de S/ 129.3 millones). En el 2024, se quedó atrás Vista Alegre (Ica) (39.2% de S/ 151.3 millones) y –repitió el plato– San Marcos (43.3% de S/ 728.1 millones).

El año pasado, municipalidades como Marcona (Ica), Ica (Ica), Pisco (Ica), San Marcos (Áncash), Santa-Chimbote (Áncash), Yarabamba (Arequipa) e Ilo (Moquegua) registraron un devengado de menos del 70% del presupuesto público modificado (PIM) vinculado al rubro 18. El caso más dramático fue Marcona, en Ica: de los S/ 286 millones asignados, solo ejecutó el 37.2%.

El precio del cobre se encuentra en niveles máximos. | Difusión

Cómo va este año

Este 2026 es un periodo particular porque, al ser el último tramo de la gestión municipal, suele haber más “entusiasmo” por gastar. De los S/ 3,437.9 millones asignados hasta ahora para proyectos, se ha ejecutado el 32% al 3 de junio , según Transparencia Económica del MEF. Es decir, en poco más de medio año, deben intentar usar S/ 2,337.9 millones.

Aunque Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), reconoció que no es tarea fácil que una municipalidad ejecute el 100% de sus recursos para obras, si tomáramos este porcentaje como una meta, entonces significaría que, de acuerdo con el ritmo de ejecución actual, los 20 distritos “más ricos” requieren duplicar su avance promedio actual para llegar al total.

“Sin embargo, lo usual es que la quinta parte se gaste en diciembre. El riesgo [de esto] es que el gasto sea de mala calidad. Pensar en una ejecución del 100% es difícil, pero lo que sí es necesario es que al menos sea planificada”, dijo Cubas.

Con la data mostrada, también se puede ver los retos de la siguiente gestión, sobre todo, en el 2027, que será el primer año de las nuevas autoridades.

“Vemos en el cambio de autoridades que distintos indicadores de gestión pública se deterioran. Por ejemplo, la continuidad: las nuevas autoridades entran con su propia cartera, pero gran parte de esta se queda en el camino. Crecen los proyectos nuevos, las tasas de cierre [de las obras] son muy bajas, la planificación financiera se reduce y también se suma este concepto de la curva de aprendizaje”, argumentó.

Consideró que la clave, más allá de la “repetición” de autoridades, es que el MEF ponga metas aún más claras, incluso de calidad, sin que esto signifique la centralización del recurso.

190 conflictos sociales

Si no se invierten los recursos con calidad, hay riesgo claro de conflictos sociales. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron 190 conflictos en abril. Más de la mitad se concentraron en Loreto, Puno, Áncash, Piura, Cusco, Apurímac, Junín.

“Desde el CPC tenemos el Índice Regional de Gestión Pública, que mide 18 indicadores de, por ejemplo, provisión de servicios y resultados. Con ello, vemos que las regiones con mayores niveles de conflicto, son aquellas con los niveles más bajos en el índice”, dijo Álvaro Cubas.

Un ejemplo es Áncash: “Vemos que ha gastado del canon desde 2019-2025 S/ 8 mil millones. Pero, cuando lo cruzamos con algunos indicadores, solamente la cuarta parte de sus colegios tienen todas las aulas en buen estado, y solo 6 de cada 100 centros de salud están capacitados para operar. Se ha destinado muchos recursos, pero no se materializan. Y aquí viene el tema, ya no es solo la ejecución, es falta de calidad”.