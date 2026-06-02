La inversión pública en Perú cayó en mayo. El mes pasado, los tres niveles de gobierno (ministerios, municipios y regiones) ejecutaron S/ 4,128.5 millones, lo que significó un retroceso de 2.9%, según constató Gestión con data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF (al día 31). Con esto, va a terreno negativo tras dos meses seguidos de crecer.

Inversión pública. Fuente: Transparencia Económica del MEF

El “culpable” de esta caída fue el Gobierno nacional. El mes pasado, devengó S/ 1,252.7 millones para proyectos, es decir, una contracción de 26.1% comparado con mayo del año pasado. A nivel de ministerios, este diario hizo zoom a los cinco que tienen los mayores recursos asignados.

​Este año, los cinco sectores con más dinero para sus obras son:

Transportes y Comunicaciones

Presidencia del Consejo de Ministros

Defensa

Educación

Vivienda, Construcción y Saneamiento

Salud

En tres, la inversión pública pasó a terreno negativo. En el caso de la inversión pública de Transportes y Comunicaciones, el sector con más recursos para proyectos, se contrajo 13.9% el mes pasado; se devengó S/ 297.2 millones.

También retrocedió la ejecución de Educación (invirtió S/ 146.5 millones, -50.3%) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (devengó S/ 119 millones, -78.6%).

Contrariamente, Defensa se disparó (1,482%) con una ejecución de S/ 230.6 millones el mes pasado. La inversión pública en Vivienda, Construcción y Saneamiento se expandió 38.19%, es decir, el monto subió a S/ 133.2 millones.

En el caso de salud, lo ejecutado sumó S/ 130.9 millones, casi 10% más que en mayo del 2025.

Distritos y regiones se destacaron

A nivel subnacional, las municipalidades y regiones tuvieron un mejor resultado en mayo último. Los gobiernos locales devengaron S/ 1,635.9 millones, un incremento de 11%. Aunque pierde algo de velocidad respecto a los dos meses previos, se mantiene un crecimiento a tasas de dos dígitos.

Por el lado de las regiones, ejecutaron S/ 1,239.8 millones, lo que significó un crecimiento de14.6%.

Cabe recordar que, en este nivel de gobierno, la inversión pública suele tomar velocidad, sobre todo, en la segunda parte del año, sobre todo, si la autoridad actual está tras la reelección. Quedará esperar ver el dinamismo del último tramo del año.

Por el lado de las regiones, ejecutaron S/ 1,239.8 millones, lo que significó un crecimiento de14.6%. (Foto: Andina)

Avance en porcentaje: ¿quién ejecuta más rápido?

Otra forma de medir a la inversión del Estado es mediante el avance que se calcula entre lo que se ejecuta y el presupuesto institucional modificado (PIM) asignado.

De los S/ 61,685.1 millones que poseen ministerios, regiones, provincias y distritos para sus obras, ya se ha devengado el 35%.

Actualmente, quien registra un mayor avance es el Gobierno nacional. De los S/ 21,581 millones con los que cuenta para obras, ya invirtió el 43.5%, según Transparencia Económica del MEF, al 31 de mayo. En el otro extremo están los gobiernos locales: de S/ 24,396.4 millones, devengó solo 28%. Las regiones, por su parte, lograron un avance de 34.3% (de los S/ 15,707.6 millones asignados).