Después del duro golpe en el Perú por la crisis del gas natural en la primera mitad de marzo (como consecuencia de la rotura del ducto de gas de Camisea) y, desde el lado internacional, el impacto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita gran parte del petróleo del mundo, el alza de precios en el país se disparó y salió del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (entre 1% - 3%).

Ahora, en mayo, siguió fuera del rango: la inflación anual, medida a través del l Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó en 3.91% el mes pasado .

Esto fue prácticamente similar al resultado de abril (4.01%) y aún por encima de marzo (3.80%).

Índice de precios al consumidor, mayo 2026. Fuente: INEI.

Transportes y alimentos

Una de las divisiones de mayor peso en la canasta de las familias es Transportes, precios que se vieron afectados por lo antes expuesto.

Entre junio 2025 y mayo 2026, el IPC aumentó 15.10%, sin freno respecto a los meses previos. Por ejemplo, en marzo aumentó 11.47% y en abril 15.02%.

En detalle, los precios de combustibles y lubricantes para el equipo de transporte personal aumentó 29.48%. Además, el servicio de transporte por carretera se disparó en 18.73%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, por el contrario, empieza a perder fuerza. Vale decir que esa división de consumo es la de mayor peso para las familias. Los precios aumentaron 2.88%, por debajo de abril (4.16%) y marzo (5.41%).

Entre junio 2025 y mayo 2026, el IPC de transportes aumentó 15.10%. (Foto: Freepik)

Inflación mensual: ¿normalización?

Si se revisa la data mensual, el IPC en Lima Metropolitana cayó 0.16% en mayo. ¿Cómo se movieron las divisiones de consumo en los últimos 30 días?

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas presentó una caída 1.69%, por la disminución de precios en hortalizas, legumbres y tubérculos. Los mayores retrocesos los registraron la arveja verde; vainita verde; papa: amarilla, color, blanca; camote amarillo, por normalización de la oferta; yuca; tomate italiano; cebolla de cabeza; choclo; y zanahoria.

También incidieron negativamente los productos de la carne entre ellos pollo eviscerado (-9.4%) y sus cortes, entre otros.

Vale decir sobre el ave en los mercados minoristas que inició mayo con un precio de S/ 9.71 por kilogramo y subió hasta S/ 10.46 por kilogramo en promedio, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Ya, hacia el cierre del mes pasado, cayó hasta S/ 9.55 por kilogramo.

Sobre el transporte, mostró una tasa negativa de 0.19%, debido a un comportamiento diferenciado de los combustibles para vehículos. Por un lado, disminuyeron de precios el gas licuado de petróleo vehicular y petróleo diésel; en tanto que, subió de precio el gasohol. En igual sentido, mostraron disminución el transporte de pasajeros por aire y transporte de pasajeros por carretera (destacando pasaje en ómnibus interprovincial por normalización de las tarifas de pasajes después de Semana Santa).

Inflación, mayo 2026. Fuente: INEI

10 productos que incidieron en el mes

El INEI reconoce 10 productos que tuvieron mayor incidencia en el resultado mensual de mayo, ya sea presionando al alza o a la baja la variación. Como se mencionó líneas atrás, el mes pasado, el IPC en Lima Metropolitana cayó 0.16%.

Los cinco productos que presionaron hacia abajo fueron: pollo eviscerado, arveja verde, fresa, papa blanca y pechuga de pollo. Por el contrario, aquellos que presionaron al alza fueron: electricidad residencial, menú en restaurantes, mango, papaya y granadilla.