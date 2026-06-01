Una de las divisiones de mayor peso en la canasta de las familias es Transportes. | Foto: Andina
Una de las divisiones de mayor peso en la canasta de las familias es Transportes. | Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Después del duro golpe en el Perú por la crisis del en la primera mitad de marzo (como consecuencia de la ) y, desde el lado internacional,, por donde transita gran parte del petróleo del mundo, el alza de precios en el país se disparó y salió del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (entre 1% - 3%).

Ahora, en mayo, siguió fuera del rango: la inflación anual, medida a través del l Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó en 3.91% el mes pasado.

Esto fue prácticamente similar al resultado de abril (4.01%) y aún por encima de marzo (3.80%).

Índice de precios al consumidor, mayo 2026. Fuente: INEI.
Índice de precios al consumidor, mayo 2026. Fuente: INEI.
LEA TAMBIÉN: Alza de costos golpea a industriales y algunos ya elevaron precios: ¿qué esperar ahora?

Transportes y alimentos

Una de las divisiones de mayor peso en la canasta de las familias es , precios que se vieron afectados por lo antes expuesto.

Entre junio 2025 y mayo 2026, el IPC aumentó 15.10%, sin freno respecto a los meses previos. Por ejemplo, en marzo aumentó 11.47% y en abril 15.02%.

En detalle, los precios de combustibles y lubricantes para el equipo de transporte personal aumentó 29.48%. Además, el servicio de transporte por carretera se disparó en 18.73%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, por el contrario, empieza a perder fuerza. Vale decir que esa división de consumo es la de mayor peso para las familias. Los precios aumentaron 2.88%, por debajo de abril (4.16%) y marzo (5.41%).

Entre junio 2025 y mayo 2026, el IPC de transportes aumentó 15.10%. (Foto: Freepik)
Entre junio 2025 y mayo 2026, el IPC de transportes aumentó 15.10%. (Foto: Freepik)

Inflación mensual: ¿normalización?

Si se revisa la data mensual, el IPC en Lima Metropolitana cayó 0.16% en mayo. ¿Cómo se movieron las divisiones de consumo en los últimos 30 días?

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas presentó una caída 1.69%, por la disminución de precios en hortalizas, legumbres y tubérculos. Los mayores retrocesos los registraron la arveja verde; vainita verde; papa: amarilla, color, blanca; camote amarillo, por normalización de la oferta; yuca; tomate italiano; cebolla de cabeza; choclo; y zanahoria.

También incidieron negativamente los productos de la carne entre ellos pollo eviscerado (-9.4%) y sus cortes, entre otros.

Vale decir sobre el ave en los mercados minoristas que inició mayo con un precio de S/ 9.71 por kilogramo y subió hasta S/ 10.46 por kilogramo en promedio, según el Ya, hacia el cierre del mes pasado, cayó hasta S/ 9.55 por kilogramo.

Sobre el transporte, mostró una tasa negativa de 0.19%, debido a un comportamiento diferenciado de los combustibles para vehículos. Por un lado, disminuyeron de precios el gas licuado de petróleo vehicular y petróleo diésel; en tanto que, subió de precio el gasohol. En igual sentido, mostraron disminución el transporte de pasajeros por aire y transporte de pasajeros por carretera (destacando pasaje en ómnibus interprovincial por normalización de las tarifas de pasajes después de Semana Santa).

Inflación, mayo 2026. Fuente: INEI
Inflación, mayo 2026. Fuente: INEI

10 productos que incidieron en el mes

El INEI reconoce 10 productos que tuvieron mayor incidencia en el resultado mensual de mayo, ya sea presionando al alza o a la baja la variación. Como se mencionó líneas atrás, el mes pasado, el IPC en Lima Metropolitana cayó 0.16%.

Los cinco productos que presionaron hacia abajo fueron: pollo eviscerado, arveja verde, fresa, papa blanca y pechuga de pollo. Por el contrario, aquellos que presionaron al alza fueron: electricidad residencial, menú en restaurantes, mango, papaya y granadilla.

Inflación, Lima Metropolitana, mayo 2026. Fuente: INEI
Inflación, Lima Metropolitana, mayo 2026. Fuente: INEI

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