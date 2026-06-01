La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó, este lunes 1 de junio, el despliegue del material electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior el país, con miras la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio.

A partir de las 6:00 horas, desde los almacenes de la gerencia de Gestión Electoral, ubicada en Lurín, salieron 6 camiones con destino a las sedes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de Jauja, Huancayo, El Tambo, Chincha, Ica, Huaral, Huaura, Cañete, Yauyos y Huarochirí. La actividad fue dirigida por el jefe interino, Bernardo Pachas Serrano.

Cada unidad móvil tiene permanente custodia de la Policía Nacional del Perú y es monitoreada satelitalmente, además de contar con la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral.

La documentación electoral está conformada por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

Para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual, el organismo electoral también distribuye plantillas Braille.

El despliegue de los paquetes electorales contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Previamente, el material electoral pasó la verificación por parte de sus fiscalizadores.

Para el traslado de la documentación electoral, la ONPE realizó el ensamblaje final el sábado 30 de mayo. El despliegue del material hacia el interior del país concluye este lunes 1 de junio de 2026.

El material electoral se envía con la debida antelación para que llegue a tiempo.

Material para Lima Metropolitana y Callao

Para el caso de Lima Metropolitana y el Callao, se prevé que el despliegue del material electoral hacia los propios centros de votación se realice el viernes 5 de junio, a partir de las 22:00 horas.

Se realizará a través de 217 unidades de transporte, desde los almacenes del organismo electoral, ubicados en la sede ONPE: local Lurín Live, altura del km. 32 de la Av. Panamericana Sur (referencia: puente San Pedro).