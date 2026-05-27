La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que de los 270,425 ciudadanos que ejercieron el cargo de miembros de mesa en la primera vuelta de las elecciones generales, 236,299, equivalente al 87%, ya han recibido los S/165 como compensación económica.

Los miembros de mesa que fueron seleccionados mediante sorteo y se registraron ante la ONPE tuvieron la oportunidad de elegir la modalidad de pago: 93,105 prefirieron cobrar con billetera digital, usando la aplicación Yape; 79,045 escogieron recibir un depósito en la cuenta que tienen en el Banco de Crédito del Perú, el BBVA, el Scotiabank o el Banco de la Nación.

Para otros 98,275 miembros de mesa quedó la opción de cobrar en una ventanilla del Banco de la Nación porque habían escogido esta modalidad o porque las entidades financieras rechazaron la operación mediante las otras formas de pago: observaron 5,663 transacciones por Yape y 4,351 depósitos.

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Esta es la manera correcta de cobrar los 165 por ser miembro de mesa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026. (Foto: Gobierno del Perú - Difusión)

El cobro en ventanilla del Banco de la Nación también es la única alternativa para aquellos que fueron sorteados, pero no se registraron, y para quienes no habían salido sorteados y asumieron el cargo por encontrarse en la fila de electores.

En todos esos casos, los miembros de mesa deben acercarse a una agencia del Banco de la Nación portando su Documento Nacional de Identidad (DNI). Tienen plazo para hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año.

Para conocer el estado del pago de la compensación económica de un miembro de mesa, basta con ingresar al enlace gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe y completar los datos solicitados.