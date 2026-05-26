El debate técnico dejó claro que, a diferencia de la primera vuelta, esta vez sí hubo un mayor esfuerzo por discutir propuestas. El tono fue menos estridente, hubo más datos y, en algunos bloques –especialmente el de economía y generación de empleo– se intentó transmitir una mínima sensación de consistencia. Pero eso no basta para afirmar que el país haya escuchado planes consistentes o plenamente creíbles.

El principal mérito del encuentro fue obligar a ambas candidaturas a aterrizar parte de sus discursos. Allí destacaron dos mensajes. Por un lado, el equipo de Fuerza Popular insistió en la necesidad de recuperar estabilidad macroeconómica, fortalecer la inversión privada y preservar la autonomía del BCR. Luis Carranza centró buena parte de su intervención en remarcar que el Perú no ha recuperado aún niveles prepandemia y que el crecimiento requiere reglas claras, equilibrio fiscal y destrabe de inversiones.

Por el otro, Pedro Francke buscó moderar los temores sobre un eventual gobierno de Juntos por el Perú. Aseguró que respetarán contratos y prometió pedirle a Julio Velarde que permanezca al frente del BCR. El problema es que esas afirmaciones chocan con el propio plan de gobierno de su agrupación, que habla de revisar contratos y expandir agresivamente la presencia estatal en distintos sectores. Así, el intento de moderación terminó siendo insuficiente.

Sin embargo, más allá de las diferencias ideológicas, ambos equipos compartieron debilidades similares. Muchas propuestas fueron anunciadas sin explicar cómo se financiarían. Se habló de subsidios, programas masivos, ampliación de becas, infraestructura y reformas estatales, pero hubo poca claridad sobre prioridades fiscales en una economía con poco espacio para gasto.

Tampoco hubo suficiente discusión sobre uno de los principales riesgos económicos: un eventual fenómeno de El Niño severo. Aunque el tema apareció tangencialmente en infraestructura y agricultura, no se escuchó una estrategia integral de prevención, financiamiento ni resiliencia económica frente a desastres.

Fuerza Popular, además, llegó al debate con expectativa por los nombres de sus voceros técnicos. La presencia de figuras como Carranza permitió transmitir mayor experiencia económica y cierta de solvencia. Pero ello tampoco alcanzó para afirmar que Keiko Fujimori haya ganado claramente el debate. Hubo orden y mensajes más consistentes, pero todavía persisten dudas sobre ejecución, credibilidad política y capacidad real de construir consensos.

En términos políticos, probablemente nadie salió derrotado. Pero tampoco hubo un vencedor claro. Y eso hace que las próximas semanas sean decisivas. Porque más importante que lo dicho el domingo será comprobar si las candidaturas pueden sostener aquello que prometieron frente a las cámaras.