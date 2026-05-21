Muelle Sur del puerto del Callao superó los 2 millones de contenedores de 20 pies movilizados al año.
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Elías García Olano
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Han pasado ocho años desde que, a la par del crecimiento del comercio exterior del Perú, que en su mayor parte se realiza por vía marítima, se ha empezado a reportar congestión de buques y camiones en el puerto del Callao, y desde entonces -tras sucesivos récord en exportaciones- a la fecha el problema se ha agudizado.

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