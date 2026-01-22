Esta situación la advierte el Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional (Conudfi), que agrupa a gremios como Adex, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Frío Aéreo, entre otros, en carta que dirigió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presidente de Conudfi, Rafael del Campo, refirió que, debido a la saturación de las vías y escasa coordinación entre los actores logísticos, los tiempos de espera para los transportistas de carga superan las doce horas.

LEA TAMBIÉN: Muelle Norte del Callao: 4 proyectos que se planean en una primera fase si se amplía concesión

Piden se forme Mesa Ejecutiva Logística

Esa situación, refiere, afecta gravemente la competitividad logística, especialmente en nodos críticos como el puerto del Callao, la zona de influencia del puerto de Chancay y el aeropuerto internacional Jorge Chávez (AIJCH).

La congestión en la ruta al puerto del Callao es una preocupación constante de los transportistas y gremios empresariales

En vista que ésta situación ha sido advertida desde hace mucho tiempo y aún no se resuelve, Del Campo observa que existe falta liderazgo (desde el Estado) para emprender un desarrollo vial en forma integral en esas áreas.

Por esa razón, señala que han propuesto al MEF conformar una Mesa Ejecutiva Logística con participación de los municipios provinciales de Lima Metropolitana y el Callao, el gobierno regional del Callao, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Ositrán, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esa mesa técnica, según la propuesta de Conudfi, sería la encargada de articular soluciones intersectoriales a nivel del Gobierno, con acciones concretas priorizadas para el destrabe de la problemática que afecta al comercio exterior, con el soporte ejecutivo de la ANIN.

Proponen Plan de Desarrollo Vial

Para ese fin, dicho consejo de usuarios presentó también al MEF un Plan de Desarrollo Vial para el Callao, que comprende soluciones de infraestructura, pero también propuestas logísticas para que los operadores portuarios puedan agilizar la atención a la carga al interior del puerto.

En el aspecto de infraestructura, plantean la construcción de vías, puentes, intercambios viales, puentes peatonales, sistemas de semaforización integrados y otras facilidades y soluciones para aliviar la congestión del tránsito en esa provincia constitucional.

Entre las obras viales que consideran clave, ese plan incluye la continuación de la Línea Amarilla, y su conexión en ruta al norte a través de un by pass con la avenida Faucett, así como completar la Vía Canta-Callao y la ampliación de la Avenida Néstor Gambetta (que conecta al puerto y al AIJCH).

Dueños de la carga piden se extienda la Línea Amarilla hasta el Callao

Piden ampliar conexión con Chancay

El plan también propone obras para ampliar el área de influencia del Callao a través de conexiones con el puerto de Chancay, mediante el proyecto de la Vía Los Emprendedores, el proyecto Periférico Vial Norte, la vía Periurbana y la conexión con el sur de Lima.

Igualmente, plantea el ingreso del ferrocarril central al interior del Terminal Norte Multipropósito del Callao (a cargo de APM Terminals) e interior del Muelle Sur (operado por DPW Callao), además de vías alternas para el transporte de mercancías en dicha provincia.

En el ámbito logístico, el plan incluye lo que consideran soluciones operativas consensuadas (con operadores portuarios), como el ordenamiento de horarios de atención (a la carga), criterios de prioridad, protocolos ante incumplimientos (en la atención), mejoras en uso de tecnología, digitalización de procesos y trazabilidad a las cargas.

Piden se implemente el Antepuerto

Asimismo, la propuesta contempla la implementación del Antepuerto del Callao, con una vía de acceso directo y exclusivo para las cargas al puerto del Callao.

Ese antepuerto, además, estaría articulado con el puerto, a través de sistemas de citas en los terminales concesionados a APM Terminals y DPW, y regulados por el Reglamento de Operaciones, así como con sistemas de citas en los depósitos aduaneros temporales (fuera del puerto).

Sobre el tema, el experto en comercio exterior, Juan Carlos León, refirió que la expectativa de los gremios en Conudfi es, tras la propuesta entregada al MEF, reunirse con la ministra del sector Denisse Miralles, para sustentar la urgencia de aplicar el plan antes mencionado.

¿A cuánto ascienden los sobrecostos?

Observó que el problema de la congestión en el puerto no se soluciona solamente con nueva infraestructura de acceso al mismo, sino resolviendo también problemas en la operación al interior del Muelle Norte, sobre todo para la atención de la carga general no contenedorizada.

León Siles refirió que los sobrecostos por la demora en la atención que deben asumir los dueños de la carga que pasa por el Muelle Norte, se estiman en no menos de US$280 millones por año.

De ese monto, refirió que lo más costoso son los pagos por demurrage o incremento del flete marítimo que cobran las líneas navieras por el mayor tiempo de espera en el puerto, y que ascienden a US$170 millones anuales.

Los costos por demora en atención en el puerto son trasladados a los usuarios vía mayores fletes, según experto. Foto: Jhonel Rodríguez Robles - Andina

A ello se añade, indicó, pagos por uso de áreas operativas o almacenamiento en US$36 millones, y otros US$27 millones por flete terrestre y combustibles.

Pero, además, advirtió que el flujo de unos 8 mil vehículos de carga que circulan hacia el Callao se puede complicar aún más por el anuncio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de establecer horarios nocturnos para el tránsito de camiones.

Esa anunciada restricción, anotó, no sólo preocupa a los transportistas, sino también a los gremios dueños de la carga, por el impacto que puede tener para el traslado de insumos para la industria nacional y en la distribución de mercancías para exportación e importación en general.