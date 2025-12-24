En ese marco, Teresa Mera, titular del Mincetur, conversó con Gestión sobre lo que resta para que la ley sea aplicable y el interés concreto que le ha hecho llegar el sector privado sobre qué tipo de ZEEP buscarían crear en Perú, entre ellas Cosco Shipping, el operador del puerto de Chancay.

Mera también precisó los tiempos que le tomará a su ministerio dar visto bueno a los requerimientos solicitados por las empresas que buscan constituirse como operadores de ZEEP. Máximo en febrero, calcula, podrían empezar a recibir pedidos formales.

Esto busca Cosco Shipping para la zona franca de Chancay

Desde que se promulgó la ley ZEEP a finales de septiembre, el Mincetur hizo público que dos zonas del país donde claramente podrían crearse los primeros espacios de este tipo serían Chancay, por el puerto, y Ancón, por el parque industrial, que se adjudicó este mes luego de una espera de años.

Ya con el cambio de gobierno, Mera aseguró que el interés concreto de Cosco Shipping, el operador del puerto de Chancay, se ha mantenido en torno a esta posibilidad, pero con una precisión: el tipo de ZEEP que evaluarán crear es tecnológica.

“Hemos tenido comentarios de empresas vinculadas al puerto de Chancay, incluido el que se encarga de su gestión (Cosco). Manifestaron su interés en desarrollar una zona económica. Es más, nos adelantaron que podría enfocarse en productos de tecnología, como chips, teléfonos o computadoras. Luego de publicada la ley, cuando nos encontramos, me han reiterado el interés”, destacó la ministra.

Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Mincetur.

A pesar de ello, la ministra fue clara: la expectativa debe traducirse en un proyecto presentado, que depende totalmente del privado, conforme lo establece la propia ley ZEEP.

“Si los inversionistas consideran impulsar una ZEEP en Chancay, evaluaremos la solicitud, de acuerdo a la ley, cuando se presente”, recalcó. Sin adelantar opinión, Mera también consideró que las empresas podrían seguir la lógica pensada para esta zona franca en otros lugares del país: tener una ZEEP cercana a un puerto.

“Es lo que esperamos, de lo que se trata es que nuestra oferta exportable llegue pronto y a menores costos al mundo. En esa línea, sí podríamos auspiciar que las ZEEP estén cerca esas vías de salida: los puertos de la costa o Amazonía”, planteó.

Zonas francas públicas y creadas por el Congreso podrían alinearse

Mera también recordó que el propósito de la ley ZEEP es dar un marco legal que rija la creación de estos espacios que gozan de un tratamiento tributario especial para promover inversiones.

Sin embargo, no restringe la facultad del Congreso de seguir impulsando zonas francas por su cuenta. Como contó Gestión en julio, en el Legislativo habían al menos 23 proyectos de ley para crear nuevas zonas económicas especiales, pero de administración pública.

Entre los lugares propuestos figuraba Chancay, pero también Oxapampa, Loreto, Puno, Huaral, Huancavelica, entre otros. Consultada por este impulso congresal, y cómo “chocaría” con la ley ZEEP, Mera sugirió que los inversores privados podrían tomar las propuestas del Congreso y analizar la viabilidad económica de establecer ZEEP en esos departamentos del Perú.

“Me parece super interesante (hacer ese cruce). Hay que ver caso por caso. Ha sucedido ya, sin mencionar alguno particular, que se han creado zonas francas sin todos los componentes y no se han podido implementar. Sugerimos que tomen la base que ahora establece la ley marco”, refirió.

Mera agregó que buscarán hacer dicha comparación con un estudio que ya encargaron al Ceplan para identificar potenciales ZEEP en el territorio nacional. Si bien aún está en diseño, la expectativa del Mincetur es alcanzarlo a los inversionistas apenas esté publicada la versión final del reglamento de la ley.

Zonas francas de administración pública, como Zofratacna, tienen la opción de migrar al modelo de gestión privada, recordó Mera. Foto: GEC.

“Será útil para la elaboración de las propuestas de las empresas. Quisiera aclarar, ya hemos recibido consultas al respecto, que no debe haber un puerto o aeropuerto listo para crear la ZEEP. Basta tener un plan de desarrollo serio, con viabilidad y posibilidad de ser implementado”, acotó.

Otro asunto por atender es qué pasará a futuro con las zonas francas, de administración pública, ya operativas como Zofratacna, ZED Paita, ZED Matarani y ZED Ilo. Al igual que otras creadas, pero no operativas, como en Tumbes o Cajamarca.

Si bien Mera indicó que la ley ZEEP abre la posibilidad de que estos espacios acepten tener un gestor privado, aún el Mincetur no ha recibido un mensaje en esa línea de parte de ellos.

“No nos han dicho, en ningún caso, que tienen interés en migrar. Entendería que esperan esté lista la reglamentación para hacer esa evaluación”, estimó.

La ministra explicó que estas zonas francas son dirigidas por un directorio, compuesto por ministerios como el Mincetur, cámaras de comercio y el gobierno regional de la zona, entre otros. Optar por el modelo ZEEP implicaría que un inversor reemplace a ese consejo a nivel de gestión, pero no en las funciones de la zona franca, como la actividad económica permitida.

Plazos y meses clave

El borrador de reglamento para la ley ZEEP publicado ayer da un plazo de 15 días calendario para que el Mincetur reciba comentarios sobre su contenido. El plazo vence el 6 de enero.

Al respecto, Mera sostuvo que ello no implica que el reglamento final, que daría pie a que toda la norma entre en vigencia de forma inmediata, se publicará enseguida. Hay un proceso interno que hará el Ejecutivo durante el primer mes del 2026 para acoger los comentarios que reciban en estos días que definirá la fecha exacta.

“Si llegan 20 comentarios, no debería tomarnos más de una semana, pero si son 2,500, por ejemplo, requeriría más tiempo. Hecho eso, el proyecto de reglamento para al Consejo de Viceministros, luego se hace el Decreto Supremo, pasa al Consejo de Ministros y se emite. Calculamos que sea en febrero”, manifestó.

De ese mes en adelante, el Mincetur espera empezar a recibir las primeras solicitudes privadas para constituir ZEEP. La ministra señaló que, a la interna de la cartera, han calculado que todos los procesos internos para aprobar esos pedidos requerirían 190 días de trabajo, unos 6 meses.

“Contamos con una dirección específicamente para hacer la evaluación y un equipo técnico altamente calificado, que incluso ha sido capacitado con cooperación coreana. Estaremos preparados para atender los pedidos de forma expeditiva”, prometió.