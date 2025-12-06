Chongqing, conocida como la ciudad 5D y la ciudad futurista, es el nuevo punto de atención del gobierno central chino para impulsar su Iniciativa de la Franja y la Ruta. (Fotos: Travel China y Ani Lu Torres)
Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

La única ciudad del mundo donde un tren atraviesa un edificio de viviendas. La llamada “ciudad 4D” y, para muchos, el lugar “más loco” de Asia porque uno nunca termina de saber en qué nivel está: si en el primero, en el décimo… o en ambos a la vez. Así es Chongqing, la megaciudad china que se ha vuelto viral en redes sociales —y no solo en TikTok—, con decenas de rascacielos construidos en apenas las últimas dos décadas. Hoy apunta a consolidarse como uno de los principales polos turísticos y logísticos de ese país (que se conectaría incluso con el puerto de Chancay). ¿Otra singularidad? tiene una población casi igual a la del Perú (32 millones de habitantes), pero en un territorio mucho más pequeño. Pudimos visitarla.

