El gremio Copecoh reportó que el sector de cosmética e higiene avanza 9.4% en el tercer trimestre, con maquillaje, fragancias y tratamiento corporal como principales impulsores. Foto: Andina.
A un mes de cerrar el 2025, el mercado de cosmética y cuidado personal mantiene un crecimiento sostenido. Tras avanzar 8% en el primer trimestre, alcanzó una tasa de 8.8% en el segundo y registró un aumento de 9.4% en el tercero, logrando una facturación de S/ 2,486 millones en ese último periodo. ¿Qué sectores impulsaron este desempeño y qué ocurrió con las importaciones de las grandes compañías?

