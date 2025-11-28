A un mes de cerrar el 2025, el mercado de cosmética y cuidado personal mantiene un crecimiento sostenido. Tras avanzar 8% en el primer trimestre, alcanzó una tasa de 8.8% en el segundo y registró un aumento de 9.4% en el tercero, logrando una facturación de S/ 2,486 millones en ese último periodo. ¿Qué sectores impulsaron este desempeño y qué ocurrió con las importaciones de las grandes compañías?
Ángel Acevedo, presidente del gremio de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que, considerando que el 79% de la facturación del sector proviene de productos importados y el 21% de producción nacional, las importaciones repuntaron 17% en el tercer trimestre, mientras que la producción local creció 12%.
¿Qué explica este incremento de las importaciones? Según el directivo, en el trimestre se observó un desempeño favorable de las 10 marcas que concentran el 60% del total importado. Entre ellas, Colgate-Palmolive registró un crecimiento de 49% en valores nominales a valor FOB. En contraste, Procter & Gamble redujo sus importaciones en 18%, mientras que Belcorp también reportó una disminución de 8% frente al tercer trimestre de 2024.
Un punto a destacar es el peso que cada empresa tiene dentro del volumen importado. Por ejemplo, antes de la pandemia, Colgate-Palmolive representaba el 7.4% y hoy alcanza el 11.6%. “A lo largo de estos años, esta empresa ha tenido una evolución”, indicó.
En sentido contrario, Procter & Gamble pasó de tener una participación de 14.5% en el total de importaciones a 9.1%, reflejando “un gran decrecimiento”.
Las palancas de crecimiento del mercado de cosmética
En el tercer trimestre del año, Acevedo reiteró que la industria cosmética y de higiene personal registró un crecimiento de 9.4%, alcanzando así una facturación de S/ 2,486 millones, impulsada por el desempeño de tres categorías que “crecieron por encima del mercado”: maquillaje, con un avance de 14%; fragancias, con 13%; y tratamiento corporal, con 11%.
“Estas tres categorías están recuperando lo que perdieron con la pandemia, ya que fragancias y maquillaje perdieron casi el 50%. No es un crecimiento efectivo”, anotó.
Las demás categorías también mostraron resultados positivos, aunque por debajo de la media: productos capilares creció 8% (S/ 544 millones); higiene personal, 6% (S/ 535 millones); tratamiento facial, 6% (S/ 224 millones); y protectores solares, 4% (S/ 42 millones). En detalle, maquillaje pasó de S/ 305 millones a S/ 348 millones; fragancias alcanzaron los S/ 593 millones; y tratamiento corporal llegó a S/ 199 millones.
Respecto a los canales de venta, en el tercer trimestre, el mercado cosmético e higiene confirmó el predominio del canal retail, que alcanzó una participación de 56.3% del total, reforzando la tendencia ascendente que sostiene desde 2020. La venta directa, en cambio, continuó cediendo terreno y cerró el trimestre con 43%, lejos del liderazgo que mantuvo durante más de una década.
Por su parte, el ecommerce siguió consolidándose como un complemento relevante para ambos canales y representó el 7.2% del mercado total, distribuido en 4% dentro del retail, 2.5% en la venta directa y 0.7% en operadores exclusivamente digitales. “Este comportamiento refleja una mayor preferencia por las compras presenciales y digitales integradas al retail, mientras la venta directa continúa ajustándose a un nuevo ritmo de consumo”, precisó.
Boom de los cosméticos chinos
Un detalle a destacar es que las importaciones de cosméticos de origen asiático continúan ganando terreno en el mercado peruano y hoy representan el 3% del total. Al respecto, el ejecutivo dijo que China lidera ampliamente este crecimiento, con envíos que pasarían de US$ 40.4 millones en 2024 a US$ 61.4 millones en 2025, lo que refleja un fuerte impulso.
Además, su tasa de crecimiento anual compuesto alcanza 27% en los últimos seis años y 52% solo en el último año (acumulado de 2025 a septiembre).
Corea también muestra una expansión acelerada, con importaciones que subirían de US$ 3.3 millones a US$ 8.7 millones en el mismo periodo, mientras India avanza desde US$ 1.3 millones a US$ 1.9 millones. Acevedo mencionó que los productos asiáticos destacan en categorías como higiene personal, maquillaje, fragancias, tratamiento facial y capilares, impulsados por marcas como Family Doctor, Tunies, Colgate, Indian Colección, Flower Secret, Total Dent, así como Skin1004, Pixi, Tocobo, Laneige, Cosrx, Tony Moly, Miniso, MAC, Bonacasp y Medichek.
Finalmente, el directivo proyectó un cuarto trimestre “espectacular” para el sector, impulsado por los retiros de AFP y CTS, además de las gratificaciones de fin de año, factores que dinamizarán el consumo. De esta manera, se espera que el año cierre con un crecimiento de 9.5%, llegando a una facturación de S/ 10,220 millones.
