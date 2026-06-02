Bienestar de los trabajadores es un activo estratégico. Foto: Andina/ referencial.
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Las grandes empresas son el principal motor de la economía peruana: explican cerca del 80% del Producto Bruto Interno (PBI), el 80% de la recaudación tributaria y el 60% del empleo formal. Ese peso económico viene acompañado de una responsabilidad que varios CEO ya internalizaron: la empresa no opera en el vacío. Cada decisión de inversión, cada política de personal y cada modelo de relacionamiento con el territorio impacta en el bienestar de las personas que hacen posible ese resultado.

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