La bolsa americana (S&P500) viene rindiendo de +8% hasta mediados de mayo, mientras que los índices de países emergentes han superado el 18% en el mismo periodo. (USI)
La bolsa americana (S&P500) viene rindiendo de +8% hasta mediados de mayo, mientras que los índices de países emergentes han superado el 18% en el mismo periodo. (USI)
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Jean Pierre Fournier
Jean Pierre Fournier

A pesar de los desafíos originados por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el 2026 viene siendo un año bastante positivo para los mercados de acciones. La bolsa estadounidense (S&P500) viene rindiendo de +8% hasta mediados de mayo, mientras que los índices de países emergentes han superado el 18% en el mismo periodo.

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