Así, combinando un escenario relativamente estable, pero atravesado por una serie de tensiones geopolíticas, los inversionistas han optado por buscar alternativas para diversificar sus portafolios. El avance en lo que va del año se concentra en los metales preciosos como el oro (+16%) y la plata (+10%), el petróleo (+16%) y el conjunto de acciones de mercados emergentes (+11%). Aunque vale la pena resaltar que, dentro de este bloque destaca una diferencia importante: mientras el rendimiento de China apenas avanza (+1%), el resto de países emergentes crece (+15%).

Los vientos externos son favorables, dentro de todo, para poder llevar a cabo una serie de inversiones que se piden a gritos. En el Perú, por ejemplo, la brecha de infraestructura supera los $80,000 millones. (Foto: Bloomberg)

En este contexto, la preocupación de los inversionistas se ha centrado últimamente en tres frentes: (i) cómo atender el problema de las tensiones geopolíticas vía una adecuada diversificación; (ii) cómo maniobrar la especulación en activos que fundamentalmente tienen soporte por el contexto descrito, pero que reciben flujos que pueden exacerbar los precios y generar una volatilidad muy alta —con el riesgo de afectar la confianza global—; y (iii) cómo evaluar la eficacia de las inversiones en tecnología, especialmente en el desarrollo de software. Atender estas preocupaciones no es sencillo, por lo que seguirán alimentando la incertidumbre y actuando como catalizadores de movimientos en los mercados de acciones y bonos.

Todo este panorama vuelve a poner a Latinoamérica en el foco de atención de los inversionistas. El ciclo electoral de este año permitirá abrir un campo de oportunidades para la región o, por el contrario, prolongar la poca claridad que dificulta atraer capital de calidad. Los vientos externos son favorables, dentro de todo, para poder llevar a cabo una serie de inversiones que se piden a gritos. En el Perú, por ejemplo, la brecha de infraestructura supera los $80,000 millones.

La pregunta es por qué no avanzamos. Ha habido un esfuerzo desde el frente técnico, ProInversión ha impulsado más iniciativas en infraestructura. Sin embargo, para que los proyectos se hagan realidad se requiere estabilidad y voluntad política. No solo para “poner orden” y permitir que se ejecuten las obras —con entrega oportuna de tierras y permisos—, sino también para que el inversionista financiero recupere la confianza de colocar recursos con la “seguridad” de que en unos años no van a cambiar las condiciones ni se va a terminar una concesión con efectos adversos.

En medio de este contexto global y de expectativa de mejora local, nos toca observar el ascenso de un nuevo presidente, el noveno en los últimos diez años. Queda en nuestra manos cambiar el rumbo con votos que promuevan una mayor estabilidad y visión de largo plazo.