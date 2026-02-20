"Pese a una serie de tensiones geopolíticas, los inversionistas han optado por buscar alternativas para diversificar sus portafolios. El avance en lo que va del año se concentra en los metales preciosos", escribe Jean Pierre Fournier de AFP Integra.
"Pese a una serie de tensiones geopolíticas, los inversionistas han optado por buscar alternativas para diversificar sus portafolios. El avance en lo que va del año se concentra en los metales preciosos", escribe Jean Pierre Fournier de AFP Integra.
El inversionista financiero.- Los mercados financieros muestran avances significativos en apenas mes y medio de 2026. La economía global ha ido incorporando los cambios impuestos por Donald Trump y la creciente preocupación en el frente geopolítico. La inflación continúa cayendo —a un ritmo menor, pero en descenso— y, aunque se prevé una desaceleración, los agentes financieros consideran que las condiciones económicas siguen siendo lo suficientemente buenas para sostener el crecimiento de utilidades y el espacio para financiar inversiones en tecnología, salud y defensa, entre otros sectores.

