El inversionista financiero.- Los mercados financieros muestran avances significativos en apenas mes y medio de 2026. La economía global ha ido incorporando los cambios impuestos por Donald Trump y la creciente preocupación en el frente geopolítico. La inflación continúa cayendo —a un ritmo menor, pero en descenso— y, aunque se prevé una desaceleración, los agentes financieros consideran que las condiciones económicas siguen siendo lo suficientemente buenas para sostener el crecimiento de utilidades y el espacio para financiar inversiones en tecnología, salud y defensa, entre otros sectores.
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.