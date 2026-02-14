Al cierre del 2025, se acumularon tres años en azul en los fondos previsionales, y en los tres tipos de fondos.

Lo anterior se explica por el buen desempeño del mercado bursátil local e internacional, considerando que las AFP debieron invertir al menos un 50% de sus portafolios a nivel doméstico (A partir de febrero de 2026, el límite para invertir en el exterior subió al 50.5%).

El rendimiento del fondo 2, donde se concentraba el 89% de los afiliados a noviembre del 2025, fue de 10.31% durante el año pasado (en promedio en las 4 administradoras del sistema), la cifra anual más alta desde el 2019 (12.92%).

Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, explicó que se debe tomar en cuenta, en primer lugar, el saldo con el que contaba la persona al cierre del 2024. Es decir, si el fondo rindió 10% durante el 2025, el aporte realizado en julio de ese año, no ganó al día de hoy ese rendimiento.

Además, el analista refirió que en la SBS se puede observar el actualizado del valor total del fondo (por AFP y por tipo de fondo) solo con unos días de rezago. Por ejemplo, al momento de elaboración de este artículo, la actualización es al 11 de febrero.

“Si el afiliado tiene acceso a la clave web en la página de su AFP, probablemente pueda ver (el desempeño de su fondo) con un retraso de 7 u 8 días útiles”, comentó.

Sobre los estados de cuenta, Espada señaló que los resultados son al cierre del mes anterior. Es decir, en la notificación recibida por el afiliado en febrero, por ejemplo, se observa el balance al cierre de enero.

En conclusión, el afiliado podría notar la rentabilidad de su fondo solo con unos días de retraso en el sistema de su AFP, o cuando reciba su estado de cuenta, con cierre al último día del mes anterior.