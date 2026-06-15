En 2025, Imaco creció alrededor de 5% en Perú, en línea con el desempeño del mercado de pequeños electrodomésticos. Carlos José Mujica, gerente general de la compañía, señaló que el primer semestre estuvo afectado por la incertidumbre política, el menor consumo y una estacionalidad desfavorable. Sin embargo, la recuperación del mercado en la segunda mitad del año, apoyada por la liberación de fondos de AFP y CTS y la apuesta por nuevas categorías y productos, mejoró el desempeño de la empresa hacia el cierre del periodo.

Actualmente, los pequeños electrodomésticos concentran cerca del 70% del negocio de Imaco, mientras que la línea de climatización representa alrededor del 25%. (Foto: Imaco)

Nuevos lanzamientos y apuestas en 2026 y 2027

Imaco proyecta cerrar 2026 con un crecimiento superior al 30%, tras avanzar 24% en lo que va del año frente al mismo periodo de 2025. Para impulsar ese resultado, la compañía prepara tres lanzamientos. El primero llegará el 11 de junio y consistirá en una nueva línea de pequeños electrodomésticos desarrollada junto a una reconocida chef peruana. Según Carlos José Mujica, gerente general de la empresa, la iniciativa marcará un hito para la industria local, al tratarse de algo que “nunca se ha hecho en la historia de electrodomésticos” en el país.

La hoja de ruta continuará en julio con el lanzamiento de una nueva categoría de pequeños electrodomésticos que la compañía define como “totalmente innovadora y disruptiva”, basada en un concepto inédito para el mercado peruano. A ello se sumará hacia finales de año un producto estacional orientado a familias con hijos de entre 5 y 15 años, dentro de una categoría que viene mostrando un importante crecimiento.

En paralelo, Imaco trabaja en uno de sus principales proyectos para 2027: un lanzamiento de gran escala que marcará su ingreso a un nuevo segmento e incluirá una alianza estratégica. Aunque los detalles permanecen en reserva, Mujica adelantó que se tratará de una nueva categoría con potencial para generar un fuerte impacto en el mercado.

La empresa ejecuta una inversión de entre S/5 millones y S/6 millones para automatizar su centro de distribución en Chorrillos. (Foto: Imaco)

Transformación logística de Imaco con robots e IA

Como parte de su proceso de modernización, Imaco ejecuta una inversión de entre S/5 millones y S/6 millones para automatizar su centro de distribución en Chorrillos. El proyecto contempla la incorporación de robots, inteligencia artificial y nuevas tecnologías en una infraestructura de cerca de 10,000 metros cuadrados, con el objetivo de optimizar su operación logística. “Estamos haciendo una inversión en un centro logístico de casi 5 a 6 millones de soles con robots, tecnología y automatización”, señaló Carlos José Mujica.

La iniciativa, cuya culminación está prevista para finales de 2026, no contempla una ampliación física de las instalaciones, sino una optimización de la capacidad existente. Según el ejecutivo, el proyecto incorporará soluciones de inteligencia artificial a nivel de software y hardware para hacer más eficiente y rápida la operación. “Lo que buscamos es optimizar los 10,000 metros cuadrados que tenemos”, explicó Mujica.

Transformación de su mix de negocio

La línea de empotrables se perfila como una de las principales apuestas de crecimiento de Imaco. La compañía ingresó en 2025 a este segmento con hornos empotrables, campanas y encimeras, una incursión que, según Carlos José Mujica, ha tenido una aceptación favorable en el mercado. Aunque actualmente esta categoría representa alrededor del 5% de sus operaciones, la firma considera que tiene un amplio potencial de desarrollo en los próximos años.

La apuesta responde a una estrategia de diversificación que busca reducir la dependencia de los pequeños electrodomésticos, segmento que hoy concentra cerca del 70% del negocio. En esa línea, Imaco proyecta que los empotrables alcancen una participación de al menos 40% de sus ventas en el futuro. “Debería haber una recomposición de la venta importante ahí”, afirmó Mujica.

Canales de venta: crecimiento de E-commerce

El comercio electrónico se ha convertido en uno de los canales de mayor crecimiento para Imaco. Carlos José Mujica, gerente general de la compañía, señaló que las ventas online avanzan a tasas de triple dígito, manteniendo el dinamismo observado tras la pandemia. Aunque este canal aún representa alrededor del 15% de las ventas totales, la empresa ha reforzado su presencia digital mediante su tienda virtual y nuevas herramientas orientadas a mejorar la experiencia de compra.

Como parte de esta estrategia, la firma implementó este año bots con inteligencia artificial a través de WhatsApp, capaces de atender consultas y procesos de compra las 24 horas del día. Según Mujica, la herramienta ha tenido una buena recepción entre los consumidores más jóvenes. Pese al avance del canal online, el 85% de las ventas aún proviene del canal físico, integrado por tiendas por departamento, supermercados, comercios especializados y distribuidores.