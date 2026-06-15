La compañía trabaja en un proyecto de gran escala para 2027 que marcará su ingreso a un nuevo segmento de negocio y contempla una alianza estratégica. (Foto: Imaco)
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Sandra Reyes
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Imaco, marca peruana de electrodomésticos con más de 106 años de trayectoria, alista una nueva etapa de crecimiento para 2026 y 2027. La compañía impulsa una estrategia basada en innovación, nuevas categorías y transformación tecnológica, que contempla lanzamientos, el desarrollo de nuevos segmentos y mejoras operativas. Con ello, busca reforzar su posición en el mercado local y acelerar su expansión en los próximos años. ¿Qué planes prepara?

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