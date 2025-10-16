El mercado peruano de electrodomésticos registró un crecimiento de 8% en los primeros ocho meses de este año, en relación con el mismo periodo del 2024, informó el Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El presidente de dicho gremio, Jorge Hiraoka, precisó que este resultado fue impulsado por los productos de línea blanca, especialmente las refrigeradoras, que crecieron a doble dígito, seguidas por los artículos tecnológicos como celulares y computadoras.

“Este repunte estuvo acompañado de atractivas promociones en todas las líneas de producto, siendo los aparatos de mayor preferencia aquellos que ofrecen más capacidad, tamaño y precios competitivos”, señaló Hiraoka.

Agregó que el mejor aprovechamiento de las campañas de crédito, así como el uso de las gratificaciones y la CTS, también contribuyeron al incremento del consumo formal.

Jóvenes tecnológicos impulsan el sector. (Foto: EFE/ Concepción Domínguez)

Perfil del consumidor

El representante gremial explicó que los cambios en el perfil del comprador también influyeron en el desempeño del sector.

“Se observa un mayor dinamismo en parejas jóvenes que inician su hogar —con la adquisición de televisores Smart con inteligencia artificial y lavasecas— y en consumidores tecnológicos de entre 25 y 45 años que renuevan celulares, tablets y laptops. En tanto, los compradores mayores se inclinan por reemplazar sus electrodomésticos”, indicó.

Lima concentra entre 55 % y 58 % de las compras a nivel nacional, participación que se ha mantenido estable en los últimos años.

El consumo y sus matices

En otro momento, Hiraoka destacó que el consumidor peruano actual está más informado y compara precios y características en internet antes de decidir su compra. Entre sus principales preferencias destacan los productos con ahorro energético y mejor relación calidad-precio.

En cuanto a los canales de venta, los marketplaces y el comercio electrónico lideran en productos tecnológicos como celulares y computadoras, mientras que las tiendas físicas mantienen su fortaleza en la línea blanca y televisores.

Asimismo, se observa un creciente interés en artículos con inteligencia artificial, como celulares, laptops, televisores y línea blanca. “Esta tendencia responde al fácil manejo que ofrecen los sistemas inteligentes y a su adaptación a las costumbres diarias del usuario”, apuntó Hiraoka.