La vocera del partido Juntos por el Perú (JPP), Anahí Durand, reiteró los cuestionamientos de su partido al proceso de votación de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en mesas ubicadas en Estados Unidos y Argentina.

La representante de la organización política señaló que su partido seguirá presentando recursos para lograr un reconteo de votos en esas actas, pero aclaró que no denuncian fraude electoral.

Durand explicó que tener “dudas razonables”, presentar impugnaciones y defender el voto no significa desconocer los resultados, sino que responden a la percepción de que la situación “no está clara” y por ello han tomado acciones legales.

“No estamos hablando de indicios de fraude. Hemos sido muy cuidadosos en no usar esa palabra, hemos sido muy cuidadosos también en nuestra relación con las bases. (…) Aquí nadie llamó a la insurgencia, nadie llamó a violentar. Estamos siendo muy responsables, pero también estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa del voto”, indicó en RPP.

La vocera indicó que JPP pidió un reconteo de votos en esas jurisdicciones en el extranjero porque alegan presuntas irregularidades en el repliegue de las actas. Señaló la votación de peruanos en Argentina, donde la maleta con actas habría llegado tres días después, cerca del límite del plazo para presentar impugnaciones.

LEA TAMBIÉN: Jesús María sobre simpatizantes políticos que fueron desplazados de exteriores de la JNE

Asimismo, ante la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechace el reconteo y las impugnaciones, señaló que están convencidos de tener la razón y que apelarán en todas las instancias posibles.

“Nosotros estamos bastante convencidos de que, en ese plano, tenemos la razón y la vamos a defender hasta el final”, precisó.

Durand precisó que su partido no cuestiona el derecho al voto de los peruanos en el exterior y que lo que se cuestiona es la forma en que se manejó.

“Nuestro plan de gobierno tiene un apartado para los peruanos en el exterior, que son peruanos que aportan al país y que están pendientes. El tema es cómo se ha manejado ese voto. No está en cuestión su derecho a votar, eso no lo decidimos nosotros”, puntualizó.