Juntos por el Perú dice que no desconocen resultados oficiales. Foto: César Campos@photo.gec
Juntos por el Perú dice que no desconocen resultados oficiales. Foto: César Campos@photo.gec
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Redacción Gestión
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en mesas ubicadas en Estados Unidos y Argentina.

La representante de la organización política señaló que

, sino que responden a la percepción de que la situación “no está clara” y por ello han tomado acciones legales.

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“No estamos hablando de indicios de fraude. Hemos sido muy cuidadosos en no usar esa palabra, hemos sido muy cuidadosos también en nuestra relación con las bases. (…) Aquí nadie llamó a la insurgencia, nadie llamó a violentar. Estamos siendo muy responsables, pero también estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa del voto”, indicó en RPP.

Señaló la votación de peruanos en Argentina, donde la maleta con actas habría llegado tres días después, cerca del límite del plazo para presentar impugnaciones.

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Asimismo, ante la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechace el reconteo y las impugnaciones, señaló que están convencidos de tener la razón y que apelarán en todas las instancias posibles.

“Nosotros estamos bastante convencidos de que, en ese plano, tenemos la razón y la vamos a defender hasta el final”, precisó.

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Durand precisó que

“Nuestro plan de gobierno tiene un apartado para los peruanos en el exterior, que son peruanos que aportan al país y que están pendientes. El tema es cómo se ha manejado ese voto. No está en cuestión su derecho a votar, eso no lo decidimos nosotros”, puntualizó.

La vocera del partido, Anahí Durand, indicó que si el JNE rechaza el reconteo de votos y las impugnaciones, apelarán en todas las instancias posibles. (Foto: archivo GEC)
La vocera del partido, Anahí Durand, indicó que si el JNE rechaza el reconteo de votos y las impugnaciones, apelarán en todas las instancias posibles. (Foto: archivo GEC)

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