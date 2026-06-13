La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el pedido formulado por el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para realizar un conteo de la totalidad de las actas electorales. La lideresa fujimorista señaló que la legislación vigente solo permite la revisión de actas observadas y remarcó que los procesos electorales deben desarrollarse conforme a las reglas establecidas. ¿Qué respondió a la propuesta?

“Sí escuché al candidato Roberto Sánchez pedir un conteo de la totalidad de las actas. Entonces, aquí es importante precisar cuáles son las normas porque la democracia está basada en reglas, en normas, en leyes y en la Constitución. Solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas”, declaró en los exteriores de su vivienda.

Fujimori indicó que corresponde a los organismos electorales determinar qué actas deben ser revisadas y recordó que dicho procedimiento está regulado por la normativa vigente.

Sigue los resultados oficiales de la ONPE de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: EFE.

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¿Quiénes intervienen en la revisión de actas?

La candidata explicó que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), entidad que forma parte de la ONPE, es la encargada de observar las actas cuando corresponde.

Posteriormente, estas son remitidas a los Jurados Electorales Especiales para su evaluación y resolución.

“Son los organismos y las instituciones del Estado quienes solicitan un reconteo y quienes definen, finalmente, la votación final”, sostuvo.

Fujimori pidió respetar las normas electorales mientras continúan las etapas finales del proceso de escrutinio.

Fujimori espera resultados con prudencia

En otro momento, Fujimori afirmó mantenerse optimista respecto a los resultados finales de la segunda vuelta electoral, al señalar que gran parte de las actas pendientes de revisión corresponden a Lima.

No obstante, reiteró que esperará con prudencia la publicación de los resultados oficiales por parte de las autoridades electorales.

Asimismo, señaló que mantiene abiertos los canales de diálogo con los excandidatos presidenciales, incluido Roberto Sánchez.

“Las puertas de diálogo están abiertas para conversar con todos los excandidatos presidenciales y sobre todo con el señor Roberto Sánchez”, manifestó.

Finalmente, al ser consultada sobre las movilizaciones convocadas para este sábado en Lima, sostuvo que el derecho a protestar está garantizado por la Constitución, aunque pidió respeto hacia otros ciudadanos y la propiedad privada.