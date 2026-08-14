Dólar. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
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Redacción Gestión
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Este viernes 14 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, después de conocerse los últimos datos de inflación de Estados Unidos, lo que llevó a los inversionistas a reducir sus expectativas de una eventual subida de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.06% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.302 y se vende a S/ 3.382, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.355 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En los mercados internacionales, el dólar opera con cierta estabilidad después de conocerse los últimos datos de inflación de Estados Unidos.

En América Latina, las monedas mantienen un comportamiento relativamente favorable frente al dólar, aunque con diferencias entre países debido a factores económicos y políticos locales.

El sol peruano destaca por su estabilidad y durante 2026 ha mostrado una apreciación frente al dólar. En este contexto, los mercados latinoamericanos continúan atentos a las decisiones de la Reserva Federal, la evolución de los precios de las materias primas y las perspectivas de crecimiento económico de la región.

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