Los reclamos en Ucayali por el incremento del precio de combustible no han cesado. Frente a ello, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció

“El incremento del costo del combustible ha generado en diversas regiones muchos reclamos. Empresas de transporte público, transportistas de carga y mototaxistas, ellos y sus familias se han visto afectados [...] Entendemos que estos reclamos son absolutamente justos”, inició Fujimori su exposición ante la prensa.

Agregó: “Aunque el incremento de precios es producto del conflicto en el Medio Oriente y los obstáculos para que el combustible sea distribuido globalmente, como Gobierno estamos en la obligación de tener respuestas cuando esas causas externas afectan la economía y calidad de vida”.

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Combustible escasea en Pucallpa y conductores pasan la noche en grifos durante paro regional. Foto: Captura de video/Canal N

Así, anunció que hoy 14 de agosto se reunirá con su Gabinete en un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde a un subsidio focalizado, no solo en Ucayali, sino a nivel nacional.

“[El subsidio será] focalizado, para quienes más lo necesitan. Me refiero a los transportistas de carga y de pasajeros. Estará en un rango de 15% a 20% [del precio del combustible]. Además, por primera vez se incluirá a transportistas fluviales y mototaxistas”, mencionó.

Indecopi realiza inspección en grifos para monitorear abastecimiento y precios de combustibles. Foto: Indecopi.

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Así será el subsidio a transportistas

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, también salió al frente a dar mayores detalles. Recordó que este problema, del alza de precios, no es reciente: “En marzo cambió el esquema mundial del combustible. El petróleo subió fuertemente de US$ 60 a US$ 100 el barril”.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que se otorgará un subsidio al uso del diésel para transporte masivo de carga y pasajeros en todo el Perú. En el caso de Lima Metropolitana y Callao, el mecanismo se mantiene, aunque cambiará el cálculo técnico: será por kilómetro recorrido . Y, reforzó lo que dijo la mandataria: por primera vez, se incluirán a los mototaxistas y transporte fluvial.

Detalló que desde mañana 15 de agosto se tendrá la normativa que enmarque estos recursos y estará operativo en los próximos días. Sin embargo, esta fecha no incluirá a los peque-peque (transporte fluvial) y mototaxistas, quienes recibirán el subsidio aún en unas tres semanas más.

Conferencia de PCM, presidenta Keiko Fujimori, premier Luis Galarreta, ministros Elmer Cuba y Guillermo Shinno. Foto: Presidencia del Perú

“[Sobre estos últimos] va a demorar unas tres semanas más porque es un sector no registrado. Vamos a aprovechar [esta situación] para registrarlos rápidamente en una plataforma tecnológica para que reciban el subsidio”, apuntó Cuba.

Vale decir que la presidenta retomó la palabra para exhortar a los alcaldes que colaboren con el registro de estos dos grupos de cara a que, en vez de 3 semanas, se les dé el subsidio en solo días.

Por ahora, mencionó Fujimori, esta medida tendrá una vigencia de 3 meses, pero, según la variación de precios, cambiará el apoyo del Gobierno.

El valor del diésel trepó hasta los S/ 22 por galón, y el regular, hasta S/ 20, según ciudadanos que ejercen la protesta en Pucallpa ante el alza de precios. Foto: difusión / Inforegión

Almacenamiento de combustible

En otro momento, Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, habló sobre el abastecimiento de combustible y stocks de inventarios.

“Lo que hoy se tiene es 1.5 a 3 días de almacenamiento. Eso ha ocasionado en algunos momentos especulación de precios que ha afectado a Pucallpa y, en general, a toda la región Ucayali. Esta tarde [14 de agosto] emitiremos una resolución ministerial declarando en emergencia este abastecimiento de hidrocarburos con la finalidad que se puedan permitir otros tanques de almacenamiento, que existen para otros usos, para que sean destinados al almacenamiento de diésel 2, para incrementar a 7 días”, apuntó.