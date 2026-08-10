Entre los anuncios se abordaron la creación de hasta cuatro comisiones presidenciales para reformas no menores, la implementación del aumento del sueldo mínimo en dos armadas hasta los S/ 1,300, reorganización de feriados, revisión de las condiciones de política fiscal, entre otros.

Reposicionamiento del MEF

Para Pablo del Águila, jefe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) en Apoyo Consultoría, un primer aspecto a destacar es que el MEF da una muestra clara de tener una agenda aterrizada, tanto en prioridades como en metas definidas.

“En gestión pública esto es un avance importante respecto a los últimos cinco años. Se definen prioridades y se están cuantificando los avances que se quieren: crecer inicialmente un 4% y posteriormente hasta un 6%. Es claro que se quieren volver a reposicionar al MEF con el peso que tenía”, valoró.

Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), coincidió en que las medidas presentadas apuntan a un fortalecimiento del MEF, recuperar la imagen que tenía y sin descuidar factores como su eficiencia.

“Las propuestas van en línea a lo prometido durante la época de campaña. Es claro que se busca un MEF un poco más firme y seguro con sus prioridades”, sostuvo.

Alfredo Thorne, extitular del MEF, observó también con bastante positivismo esta primera presentación de medidas gubernamentales.

“Hay una serie de restricciones en el MEF, como en realidad en todos [sobre la política general del Estado], pero entre lo más importante están los nombramientos en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El anuncio de las comisiones también me parece acertado”, comentó.

Sin embargo, Thorne indicó que un aspecto clave en el Estado es la velocidad de ejecución de políticas, por lo que reflexionó respecto al tiempo orientado a sobrediagnosticar el escenario.

Principales medidas

Del Águila indicó que una de las medidas más acertadas es la de empezar a optimizar el gasto público, por ejemplo entre lo ministerios, a fin de disponer de mayores recursos para atender el fenómeno El Niño (FEN).

También comentó que una medida tangible para el beneficio de la ciudadanía en su día a día es la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), cuya operatividad se prevé para máximo octubre.

“Es un muy buen anuncio que se volverá a usar, luego de que se paguen sus respectivas deudas. Puede tener un impacto directo en aliviar las presiones inflacionarias”, comentó.

De otro lado, Del Águila anotó que es importante el sentido de urgencia que se le está dando a fortalecer la reestructuración de Petroperú, también considerando que su mal funcionamiento tiene un costo alto para el país.

Sícoli mencionó que, luego de idas y vueltas en los últimos meses sobre el futuro de la petrolera estatal, pareciera que se quiere retornar a que la prioridad máxima sea volverla eficiente.

“Hay importantes señales poniendo en venta los activos no primordiales, sobre todo buscando la línea de hacer eficiente su gasto”, anotó.

Para Thorne, los anuncios alrededor de Petroperú y las designaciones efectuadas también resultan claves, en el marco de avanzar con su reorganización.

“Oliver Stark ya estuvo en el directorio. Se requiere poner un freno a las ineficiencias en Petroperú”, comentó.

Siguiendo esta línea, Del Águila también reconoció la decisión del Gobierno de llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) una serie de leyes recientemente aprobadas y cuyas estimaciones de gasto era sustancialmente altas.

“Es una buena forma de arriesgar capital político sin abarcar más de lo que puede [afrontar como gasto]”, indicó.

En este contexto, Sícoli refirió que la recuperación de un buen comportamiento en política fiscal debe partir desde un uso adecuado y eficiente de los recursos públicos.

El ministro Elmer Cuba anunció las primeras medidas económicas en la gestión Fujimori. (Foto: MEF)

Sueldo mínimo

Entre las propuestas del Gobierno está el aumento del sueldo mínimo, desde los S/ 1,130 hasta los S/ 1,300 en dos armadas. Sin embargo, no se precisó cuándo se concretaría.

Para Sícoli, no es el momento adecuado para aplicar un nuevo ajuste, además de que consideró que la mejor herramienta para elevar salarios es apuntar a la eficiencia y la formalización laboral.

“Sabemos que el incremento del sueldo mínimo no va a ser inmediato, pero tiene que haber predictibilidad: las empresas alcanzadas por la medida deben tener un horizonte sobre cuándo ocurrirá”, subrayó.

Thorne agregó que el impulso de las micro y pequeñas empresas (mypes) no debe basarse en subsidios, haciendo mención a un primer apoyo ante el aumento del sueldo mínimo, sino en crear las condiciones para su escalamiento.

En este punto, además consideró como una medida errónea que se elimine el régimen Mype tributario. En su lugar, indicó que deberían revisarse el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER).