El MEF ha sido cuestionado por perder peso institucional en los últimos años. (Foto: Andina)
El MEF ha sido cuestionado por perder peso institucional en los últimos años. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, presentó en conferencia de prensa los primeros y principales ejes en materia económica para la gestión gubernamental al mando de Keiko Fujimori.

TE PUEDE INTERESAR

MEF reclama a quienes no regularizan ingresos: “Si no lo hacen enfrentarán el peso de la ley”
El Niño: pese a impacto, MEF aún espera que economía peruana crezca 3.5% este año
Feriados en Perú: MEF anuncia cambios y ahora se moverán a los lunes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.