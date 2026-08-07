El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respaldó al nuevo Directorio de Petroperú para que pueda revertir el deterioro de la empresa de los últimos años. Cabe recordar que la Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera, conformada justamente por el MEF y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), confirmó el jueves 06 de agosto el cambio casi total de los directores.

Durante una conferencia de prensa, el titular del MEF, Elmer Cuba, señaló que el nuevo directorio encabezado por Oliver Stark cuenta con el “máximo respaldo del Gobierno” y que sus integrantes fueron seleccionados para atender las principales necesidades de la compañía, entre ellas el manejo de su deuda y la recuperación de su participación en el mercado.

“En los últimos años, [Petroperú] ha enfrentado malos manejos gerenciales. Una empresa pública que en principio estaba diseñada para tener utilidades y captar renta petrolera [...] terminó con una estrategia inversa. Parece haber sido diseñada por enemigos del Perú porque en vez de traer beneficio, trajo pérdidas, que se incrementaban cada año. Le vamos a poner fin a ese comportamiento [negativo], para volver a tener una empresa como la que se pensó inicialmente”, dijo a la prensa.

Elmer Cuba, ministro del MEF, en conferencia de prensa 07.08.2026. Foto: Whitney Miñán, solo para Gestión

Cuba subrayó: “Básicamente [queremos] cambiar el rumbo en la gestión como empresa productiva, que genere flujos de caja positivos para el país y que pueda enfrentar la enorme deuda que ha ido tomando”.

Frente a ello, el ministro destacó que el nuevo directorio cuenta ahora, tras el cambio, con un presidente como Stark, “con mucho carácter y mucha capacidad empresarial”. Además, dos directores están vinculados al mundo financiero y de banca de inversión para ayudar en el manejo de la deuda, un abogado experto en temas de hidrocarburos, y un exgerente de comercialización para recuperar la participación de mercado.

Hay que recordar que el directorio ahora está conformado por:

Oliver Stark Preuss César Burga Rivera Daniel Cabrera Ortega Víctor Belaunde Gutiérrez Carlos Linares Peñaloza.

“ Sin ánimo de sobrevender, es un directorio importante, uno de los mejores que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años. Esperamos lo mejor de ellos, están totalmente empoderados para cambiar el rumbo de esa compañía ”, añadió.

Petroperú concretó adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Andina)

Reorganización de Petroperú

En otro momento, se le consultó al ministro del MEF sobre cómo continuaría o cambiaría la reorganización que ya transita la petrolera con el nuevo directorio.

Sin embargo, evitó pronunciarse, al señalar que esa decisión corresponde al nuevo directorio, resaltando que “[los directores] son libres de modificar lo que consideren necesario para cumplir el mandato, que es hacer que la compañía genere flujo positivo para el país”.

Vale recordar que hoy ProInversión está a cargo de este tema y, destacó Cuba, va a mantenerse en esta posición.

No se evalúa privatización

La posición del Poder Ejecutivo sobre una eventual privatización de Petroperú también fue consultada durante la conferencia, pero Cuba descartó esa posibilidad.

“No es el caso. No nombras a un directorio de lujo para privatizarla. Nombras a un directorio de lujo para evitar el colapso y salir del hoyo y evitar las pérdidas”, añadió.