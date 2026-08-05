Con la pandemia, el Congreso anuló la presencialidad para permitir que los legisladores realicen sus labores por la vía digital; sin embargo, esta práctica se extendió por varios años y dejó momentos hilarantes, como Hernando Guerra-García sesionando desde un balneario o jornadas de trabajo con salas vacías.

Al respecto, la diputada Indiria Huilca y la bancada Ahora Nación presentaron un proyecto de ley que restablece la presencialidad obligatoria para las sesiones del Pleno, así como en la Cámara de Diputados y Senadores, junto a las de la Comisión Permanente y comisiones ordinarias.

“La participación virtual solo será permitida cuando las y los diputados se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima o en el extranjero, así como con licencia por enfermedad”, menciona el PL 001-2026-2031-CD remitido al Congreso.

Indira Huilca presentó el PL para que los congresistas asistan presencialmente a las sesiones del Pleno y comisiones. Foto: Foto: HUGO CUROTTO / @photo.gec

Cabe añadir que esta es la primera iniciativa legislativa del Congreso bicameral, y lleva la firma de diputados como Harvey Colchado, José Marcelo Salazar, Marleny Arminta y César Holguín.

Huilca argumenta que, pese al fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus —realizado en mayo del 2003—, el Congreso continuó usando de forma predominante la asistencia virtual, “haciendo notoria la tendencia de escaños vacíos en Pleno y comisiones parlamentarias”.

Dentro de las consecuencias de aplicarse este criterio de presencialidad, señala que se recuperará la calidad deliberativa y se fomentará la negociación política directa, así como una mejor seguridad jurídica y rendimiento del gasto operativo institucional.

Las aspiraciones de Ahora Nación en el Congreso

Huilca precisó que Ahora Nación apunta a presidir las comisiones de Economía, Justicia y Derechos Humanos o Constitución en el Congreso.

Vale añadir que en estos días se está definiendo a las cabezas de estas mesas de trabajo.

Respecto a la Comisión de Constitución, reconoció que en una eventual presidencia de su bancada, no se impulsará automáticamente la Asamblea Constituyente.